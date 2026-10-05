Con đường biến bác sĩ trẻ trở thành 'siêu trộm'

Trộm ở Huế, tiêu thụ ở Quảng Trị và Đà Nẵng

Theo hồ sơ vụ án, do đầu tư vào thị trường tiền ảo Crypto bị thua lỗ, đã vay tiền nóng nhiều đối tượng ngoài xã hội và không có khả năng trả nợ, nên trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7/2025, Nguyễn Duy Nhật muốn trả nợ cho người khác, Nhật đã lén lút đột nhập vào các tiệm vàng, bạc tại TP Huế để lấy trộm tài sản.

Nguyễn Duy Nhật tại thời điểm bị Công an bắt giữ

Cụ thể, khoảng 2h ngày 13/6/2025, Nguyễn Duy Nhật đeo khẩu trang và điều khiển xe mô tô Yamaha Jupiter biển kiểm soát 75G1-061.03 đem theo túi xách thể thao màu xanh đựng công cụ là kìm, kéo, găng tay y tế và dây thừng đi từ nhà về phía sau chợ Dạ Lê, phường Thanh Thủy, TP Huế, để xe máy lại và đi bộ vào phía sau của chợ, rồi Nhật leo lên mái tôn đi đến ki-ốt tiệm vàng Kim Liên Chinh của anh Nguyễn Duy Chinh (trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế).

Tại đây, Nhật đeo găng tay rồi dùng kìm, kéo cắt mái tôn tạo lỗ hổng và lấy dây thừng buộc nút thắt cách nhau khoảng 20cm, rồi buộc một đầu dây thừng vào khung sắt mái trần của chợ rồi thả dây thừng xuống để đột nhập vào bên trong ki-ốt tiệm vàng. Lúc này, Nhật xoay camera giám sát hướng ra phía sau để tránh bị phát hiện. Do tủ trưng bày vàng không khóa nên Nhật lấy các trang sức bằng vàng, bạc đựng vào một túi nilon rồi trèo lên lại theo hướng đã đột nhập để tẩu thoát, về lại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau đó, Nhật vào phòng thay đồ bác sĩ tại Khoa Đột quỵ để thay áo quần, giày, rồi vứt vào thùng rác, còn số tài sản lấy trộm được Nhật cất giấu vào tủ cá nhân.

Đến khoảng 9h cùng ngày, Nhật đi xe khách vào TP Đà Nẵng bán lẻ số tài sản trộm cắp được tại nhiều tiệm vàng khác nhau ở khu vực chợ Cồn (không xác định được cụ thể tiệm vàng), với số lượng 12 nhẫn vàng trang sức, được số tiền 32 triệu đồng. Khoảng 1 tuần sau, Nhật ra chợ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bán các trang sức bằng bạc (không xác định được số lượng) tại hai tiệm vàng khác nhau (không xác định được) với số tiền 12 triệu đồng (theo lời khai của Nhật). Toàn bộ số tiền bán Nhật đã trả nợ và sử dụng cá nhân hết.

Tiếp đó, sau khi nhiều lần khảo sát các tiệm vàng bạc tại chợ Thần Phù, phường Hương Thủy, TP Huế, đến khoảng 1h sáng ngày 10/7/2025, Nguyễn Duy Nhật đeo khẩu trang rồi điều khiển xe mô tô SH Mode, biển kiểm soát 75C1-277.17 (mượn của anh Giáp Thanh Nhã, là đồng nghiệp của Nhật) đem theo túi xách thể thao màu xanh đựng công cụ, gồm kìm, kéo, dây thừng, găng tay y tế về để xe ở bên hông gần chợ Thần Phù (gần đường sắt), Nhật mang túi xách đi vào phía sau chợ và leo lên mái tôn, đi đến trần ki-ốt tiệm vàng “Kim Châu Lam” của anh Huỳnh Văn Lam (trú tại tổ 8, phường Hương Thủy, TP Huế). Tại đây, Nhật đeo găng tay, dùng kìm và kéo cắt mái tôn ki-ốt tạo lỗ thủng, rồi buộc dây thừng vào khung sắt mái trần của chợ để leo xuống bên trong của ki-ốt tìm tài sản. Do tủ trưng bày không khóa, nên Nhật đã lấy các trang sức bằng vàng và bạc bỏ vào túi xách rồi leo lên lại mái tôn.

Sau đó, Nhật tiếp tục cắt mái tôn ki-ốt tiệm vàng Ngọc Thanh sát bên và leo xuống lấy trộm nhưng không có tài sản, nên Nhật leo lên lại và tẩu thoát theo lối cũ. Sau đó, Nhật điều khiển xe mô tô đến đường Trưng Nữ Vương thì vứt bỏ áo, quần và giày vào thùng rác và thay áo quần trực màu xanh để về lại Bệnh viện và cất giấu số tài sản lấy trộm vào tủ cá nhân.

Khoảng 12h cùng ngày, Nhật điều khiển xe mô tô Yamaha Jupiter, biển kiểm soát 75G1-061.03 đem số tài sản lấy trộm ra chợ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bán cho tiệm vàng Kim Yến Yến 7 sợi dây chuyền vàng, với tổng số tiền là 53 triệu đồng; bán những sợi lắc, dây chuyền và nhẫn bằng bạc (không xác định được số lượng) tại hai tiệm khác nhau với tổng số tiền 12 triệu đồng. Số tiền trên Nhật đã trả nợ cho người khác và sử dụng cá nhân hết.

“Đánh quả lớn” sau nhiều lần khảo sát kỹ

Theo Cơ quan điều tra, sau khi nhiều lần đi khảo sát tại các chợ ở trung tâm TP Huế, Nhật phát hiện tại tiệm vàng “Thành 41” tại ki-ốt số 10 chợ Cống, phường Vỹ Dạ, TP Huế thường để nhiều tài sản. Đến ngày 16/7/2025, sau khi Nhật khảo sát để xem giờ hoạt động của tiệm vàng “Thành 41” và thời gian hoạt động của chợ Cống; Nhật chuẩn bị công cụ gồm dây thừng, áo mưa, kéo sắt, kìm sắt, túi xách, mũ vành tròn, khẩu trang, găng tay y tế và bỏ vào ba lô thể thao để chuẩn bị gây án.

Nguyễn Duy Nhật tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

4 ngày sau, Nhật thuê xe điện trợ lực qua ứng dụng GCO ở đường Hà Nội, phường Thuận Hóa (TP Huế) đi đến quán phở ở trong chợ Cống để ăn tối và khảo sát lại lần cuối, rồi Nhật trở về Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục làm việc. Đến khoảng 21h cùng ngày, Nhật mang ba lô đựng các công cụ, rồi tiếp tục thuê xe điện trợ lực tại đường Hà Nội đi đến trước số nhà 25 đường Bà Triệu (gần chợ Cống) thì trả xe. Sau đó, Nhật đi bộ đến đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Vỹ Dạ, TP Huế để đi vào cổng chợ Cống, Nhật leo lên khung sắt bảo vệ (sát cửa chính chợ Cống) lên mái tôn để đi đến ki ốt số 10 của tiệm vàng “Thành 41”, rồi nằm ngủ để chờ đợi.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Nhật đeo găng tay y tế, kìm, kéo cắt mái tôn, cắt khung sắt và cắt la phông (kích thước 20 x 30cm) tạo lỗ hổng để leo xuống. Nhật lấy dây thừng buộc nút thắt cách nhau khoảng 20cm, rồi cột một đầu dây thừng vào đòn tay khung sắt của trần và thả dây thừng xuống để đột nhập vào bên trong ki-ốt. Nhật lấy một cái khăn bằng vải trong ki-ốt che camera an ninh lại, sau đó, Nhật dùng cái kéo có sẵn trong ki-ốt cạy tủ gỗ lục soát lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng bỏ vào túi xách và cột vào dây thừng và lấy ghế đứng để trèo lên lại trần ki-ốt và kéo túi xách lên rồi tẩu thoát theo lối cũ. Sau khi ra khỏi chợ Cống, Nhật đi bộ vứt áo, quần, mũ và áo mưa vào thùng rác trong Công viên đường Tố Hữu trước UBND phường Thuận Hóa, TP Huế.

Sau đó, Nhật đi bộ vào cổng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế và vứt vào thùng rác ở trước Khoa Đột quỵ các công cụ, gồm kéo, kìm và dây thừng, rồi Nhật đem túi xách đi vào phòng nghỉ và thay đồ của bác sĩ ở Khoa Đột quỵ. Tại đây, Nhật đổ tài sản lấy trộm ra và thấy rất nhiều trang sức bằng vàng nên đã lấy một ít dây chuyền, vòng và nhẫn để riêng vào túi đựng áo mưa, còn lại bỏ vào ba lô và cất giấu ở tủ cá nhân của Nhật (tủ của các bác sĩ để vật dụng cá nhân) và Nhật nằm ngủ đến sáng và tiếp tục làm việc.

Đến trưa hôm sau, Nhật điều khiển xe môtô biển kiểm soát 75G-016.03 mang số trang sức bằng vàng ra tiệm vàng Kim Yến tại chợ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị của chị Lê Thị Yến bán 19 mẫu trang sức bằng vàng lấy trộm được được số tiền 286 triệu đồng. Sau đó, Nhật vào lại TP Huế thì bị Cảnh sát Giao thông Công an TP Huế tạm giữ phương tiện do điều khiển chạy quá tốc độ, nên Nhật nhờ người đi đường chở vào lại Bệnh viện Trung ương Huế thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tiến hành bắt khẩn cấp và thu giữ tang vật.

Qua khám xét tại tủ cá nhân nơi Nguyễn Duy Nhật làm việc, Cơ quan điều tra thu giữ 1 ba lô màu đen, bên trong có chứa nhiều trang sức kim loại màu vàng (thời điểm đó qua kiểm đếm, xác định có 681 mẫu vật), số tiền 286 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan… Cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định, qua đó xác định số tài sản Nhật trộm cắp qua các vụ là hơn 5 tỷ đồng.

Một phần tang vật vụ án

Tại phiên tòa xét xử vừa qua, Nguyễn Duy Nhật đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo HĐXX, Nguyễn Duy Nhật có nhiều tình tiết để xem xét giảm nhẹ như có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong quá trình công tác và học tập, Nhật được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế và Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Huế tặng “Giấy khen” vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và trong công tác Hội và phong trào thanh niên, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, được các trường học cấp chứng nhận “Học sinh Giỏi” và nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện; đồng thời, các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo đã vận động gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất vụ án, HĐXX TAND Khu vực 1 - Huế vừa tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bản án 11 năm tù không chỉ là sự trừng phạt đối với người phạm tội mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang nuôi hy vọng làm giàu bằng các khoản đầu tư nhiều rủi ro và thiếu khả năng kiểm soát tài chính.