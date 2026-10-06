Thời tiết hôm nay (6-10): Miền Bắc sáng và đêm trời lạnh

Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh; nhiệt độ 20-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ; sáng trời lạnh; nhiệt độ 18-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ 18-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; Thanh Hóa trời chuyển lạnh; nhiệt độ 22-29 độ C.

Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng cao 1,0-2,0m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2,0m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1,0-2,0m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2,0m.