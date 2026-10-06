'Bầu' Đoan được 'ưu ái' trúng đấu giá, chi tiền tỷ cho cựu cán bộ Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Cao Tiến Đoan (“bầu” Đoan, SN 1960, ở Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và tội Trốn thuế.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Văn Thi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Lê Phương Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số 17 bị can còn lại, ông Lê Mai Khanh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn và ông Phạm Văn Tú, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn An Phát Group, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp. Ảnh: CACC

Được tạo điều kiện trúng đấu giá với giá thấp

Theo kết luận điều tra, khoảng đầu tháng 4/2024, khi ông Trần Anh Chung, thời điểm đó là Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, tham dự cuộc họp tại Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy, gọi ông Chung vào phòng làm việc và cho xem tâm thư của “bầu” Đoan.

Trong thư, ông Đoan cho biết Công ty Đông Á đã chi nhiều tiền cho đội bóng Thanh Hóa, phải bán nhà cửa, đất đai và tài sản để duy trì hoạt động, đồng thời đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Theo CQĐT, ông Hưng sau đó đề nghị ông Chung chỉ đạo cấp dưới sớm thực hiện và tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá mặt bằng khu dân cư tại phường Quảng Thành, nhằm có kinh phí hỗ trợ đội bóng.

Trước đó, từ khi ông Chung được điều động làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa vào tháng 9/2023, tại các cuộc giao ban Thường trực Thành ủy và một số lần gặp riêng, ông Lê Mai Khanh và ông Lê Anh Xuân, khi đó là Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, đã trao đổi về việc tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành.

CQĐT xác định, ông Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo hai người khác thông đồng trong quá trình đấu giá nhằm dìm giá, giúp Công ty Đông Á trúng đấu giá với mức giá thấp như mong muốn.

Hành vi này được xác định giúp ông Đoan hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng, tương ứng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại.

Theo CQĐT, do tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá để có nguồn kinh phí hỗ trợ, duy trì câu lạc bộ bóng đá, các bị can Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Lê Mai Khanh và những người liên quan đã can thiệp vào quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Quảng Thành.

CQĐT cho rằng hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản và uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước.

Đổi lại, theo kết luận điều tra, ông Lê Anh Xuân và ông Lê Mai Khanh, mỗi người được “bầu” Đoan chi hơn 3 tỷ đồng. Ông Trần Anh Chung được cho là nhận 50 triệu đồng. Hai người khác được mua các lô đất tại Khu đô thị Quảng Thành với giá “ngoại giao”.

Đối với ông Đỗ Trọng Hưng, CQĐT tách hành vi để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Bị cáo buộc trốn thuế hơn 15 tỷ đồng

Ngoài sai phạm liên quan hoạt động đấu giá, CQĐT xác định ông Cao Tiến Đoan còn bị cáo buộc có hành vi trốn thuế tại dự án Khu đô thị ven sông Hạc.

Cảnh sát có mặt tại nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan hồi tháng 8/2025. Ảnh: CTV

Theo kết luận điều tra, UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND TP Thanh Hóa thống nhất chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất cho Công ty Đông Á và hoàn thiện hạ tầng tại dự án.

Sau khi Công ty Đông Á đủ điều kiện bán các lô đất cho khách hàng, ông Đoan bị cáo buộc đã chỉ đạo bộ phận kế toán ghi giá trên hóa đơn thấp hơn số tiền thực tế khách hàng thanh toán.

CQĐT xác định mục đích của việc này là giảm số tiền thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước, qua đó làm thất thu hơn 15 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa trước đó đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan để điều tra các sai phạm liên quan.

Kết luận điều tra đã được chuyển sang VKSND tỉnh Thanh Hóa để xem xét, quyết định việc truy tố các bị can theo quy định.