Ba mẹ con giáo viên bị chém trên đường về, bé 6 tuổi tử vong

Tối 5/10, một lãnh đạo UBND xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông dùng dao chém 3 mẹ con trên đường.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h20 cùng ngày, chị N.T.L.H. (SN 1987, ngụ xã Năm Căn) chở 2 con gái (6 tuổi và 11 tuổi) từ trường về nhà. Khi đến khu vực ấp 3, xã Năm Căn, 3 mẹ con chị H. bất ngờ bị ông Trần Chí C. (SN 1986) dùng dao tấn công.

Người đàn ông dùng dao chém 3 mẹ con, khiến một bé gái tử vong. Ảnh cắt từ clip.

Sau vụ việc, các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do bị thương nặng, bé gái 6 tuổi tử vong tại bệnh viện. Chị H. và người con gái lớn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, chị H. là giáo viên tiểu học, chồng đã mất; C. cũng đã ly hôn vợ. Hai người có mối quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại.

Ông C. bị công an bắt giữ ngay sau đó.

“Hiện công an đang lấy lời khai của C. Cơ quan chức năng cũng chưa xác định nguyên nhân vụ việc có xuất phát từ ghen tuông hay không”, vị lãnh đạo xã Năm Căn nói.