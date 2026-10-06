Hiệu quả '4 tại chỗ'

Xây dựng lực lượng cơ động, tinh nhuệ

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ động tham mưu, triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH; xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia PCCC; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC; tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống cho cán bộ, chiến sĩ.

Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn các thành viên "Tổ liên gia an toàn PCCC" sử dụng bình chữa cháy mini.

Nhờ sự chủ động và đồng bộ trong triển khai, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và thiệt hại về tài sản. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và người dân về PCCC từng bước được nâng lên. Các mô hình an toàn PCCC tiếp tục được củng cố, nhân rộng; phương châm 4 tại chỗ: “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ” tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng phát hiện, xử lý sự cố ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Ðứng trước các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn và diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia chữa cháy, CNCH đối với tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó, tỉnh ưu tiên nguồn lực tại chỗ và gần hiện trường để xử lý nhanh nhất, rút ngắn thời gian tiếp cận. Trong đó, lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có thể được huy động tham gia chữa cháy, CNCH khi xuất hiện tình huống phức tạp. Thiết lập cơ chế chỉ huy, điều hành thống nhất; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan trong công tác PCCC&CNCH.

Phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu xử lý tình huống ngay từ ban đầu tại cơ sở, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi được huy động có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc; khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện, tài sản theo yêu cầu; tuân thủ sự chỉ huy, điều hành của người có thẩm quyền và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kế hoạch cũng xác lập rõ cơ chế chỉ huy, điều hành thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, cơ quan, tổ chức cùng lực lượng liên quan. Việc chủ động chuẩn bị nguồn lực tại chỗ giúp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Ông Lâm Văn Tâm, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC khóm Nhà Mát, phường Hiệp Thành, cho biết: “Công an phường thường xuyên hướng dẫn kỹ năng, tập huấn cho các tổ nắm rõ biện pháp PCCC để đảm bảo an toàn cho gia đình, cơ sở kinh doanh. Từ đó, phát huy được vai trò của các tổ liên gia trong PCCC”.

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả cụ thể, toàn diện thông qua việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Trong 9 tháng năm 2026, Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo công an các xã, phường củng cố, xây dựng mới 64 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện, báo động, chữa cháy và hỗ trợ thoát nạn tại khu dân cư. Tổ chức hơn 90 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng PCCC cho các cơ sở; nhiều phương án diễn tập PCCC được tiến hành tại các cơ quan, cơ sở, khu dân cư; kiểm tra, phát hiện và buộc 100 cơ sở vi phạm các quy định về PCCC khắc phục triệt để tồn tại. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại 400 cơ sở và hướng dẫn hàng trăm ngàn người cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” trên điện thoại, hỗ trợ tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố nhanh chóng, hiệu quả.

Thượng tá Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, cho biết: "Ðơn vị đã tham mưu Công an tỉnh, UBND tỉnh triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và tăng cường tuyên truyền với nội dung phong phú. Ðặc biệt, trong năm 2026, đơn vị đã thành lập Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh quản lý tại phường An Xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của các em học sinh, cơ quan, tổ chức, quần chúng Nhân dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, từ đó giảm nguy cơ thiệt hại do cháy nổ gây ra".

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn học sinh thực hành CNCH tại Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với chính quyền cấp xã tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao và điểm tập trung đông người; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH làm chủ công, phối hợp với UBND và công an cấp xã thành lập mới, duy trì mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Ðiểm chữa cháy công cộng” nhằm dập tắt sự cố ngay từ những phút ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”. Ðồng thời, các đơn vị tăng cường xây dựng phương án PCCC, CNCH sát với thực tế địa bàn, đầu tư trang thiết bị chuyên nghiệp tại cơ sở để hướng tới mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc sống Nhân dân.

Ðể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu các cấp, các ngành và lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, tập trung phổ biến các quy định mới của Luật PCCC&CNCH đến đông đảo Nhân dân. Ðẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực PCCC, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục dứt điểm các tồn tại, thiếu sót; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật. Tiếp tục củng cố lực lượng PCCC cơ sở, đầu tư phương tiện, thực tập các phương án chữa cháy và CNCH sát thực tế, bảo đảm khả năng ứng phó linh hoạt, kịp thời và hiệu quả theo đúng phương châm “4 tại chỗ” ngay từ cơ sở.