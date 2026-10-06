Hôm nay, đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai hầu tòa

Phiên tòa do thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh (SN 2005, quê Ninh Bình, tạm trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) bị truy tố về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo có một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Đồng Nai tham gia bào chữa.

Về phía gia đình bị hại, có 2 luật sư thuộc Chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, gồm luật sư Đỗ Ngọc Thanh và luật sư Đậu Thị Quyên, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Nguyễn Đức Anh bị đưa ra xét xử về 2 tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: CA

Phiên toà triệu tập 5 người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có Đ.T.P.A. (SN 2009, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai), là người từng có mối quan hệ tình cảm với bị cáo Đức Anh. Cha của P.A., ông Đ.V.R. (SN 1985) được mời đến tòa với tư cách nhân chứng.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định có 4 bị hại, gồm anh Nguyễn Viết Quang (SN 1986) bị thương tật 76%; vợ và hai con của anh Quang là chị H.T.M. (SN 1990), cháu N.T.H. (SN 2015) và cháu N.N.H. (SN 2005) đã tử vong.

Anh Quang được triệu tập đến phiên tòa. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ luật sư Đỗ Ngọc Thanh, anh Quang vẫn đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe chưa bảo đảm để trực tiếp tham dự phiên tòa.

Sau khi vụ án xảy ra, do tình trạng sức khỏe và tâm lý của anh Quang, gia đình lựa chọn thời điểm phù hợp để thông báo cho anh biết vợ và hai con đã tử vong.

Việc tiếp nhận sự thật đặc biệt đau lòng này tác động lớn đến anh trong khi quá trình điều trị vẫn đang tiếp tục. Vì vậy, gia đình thống nhất để anh Quang tập trung điều trị và không trực tiếp tham dự phiên tòa hôm nay.

Gia đình đã thực hiện thủ tục cần thiết để anh N.V.H. (SN 1984, anh ruột anh Quang) đại diện tham gia tố tụng theo quy định.

Hai luật sư của Chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM gặp anh Quang tại bệnh viện. Ảnh: L.A

Cũng theo luật sư Thanh, những thương tích do vết đâm, chém trên cơ thể anh Quang đã dần hồi phục ổn nhưng có những vết thương nặng đòi hỏi thời gian dài. Hiện tại anh Quang có thể đứng dậy, đi lại tập tễnh nhưng sắp tới phải tiếp tục thực hiện thêm một số ca phẫu thuật ghép da.

Về vấn đề bồi thường, luật sư cho biết đến nay, phía bị hại chưa ghi nhận việc gia đình bị cáo có động thái bồi thường, khắc phục hậu quả.

Trước ngày xét xử, luật sư Đỗ Ngọc Thanh và luật sư Đậu Thị Quyên đã chủ động tìm cách liên hệ với gia đình bị cáo Nguyễn Đức Anh để trao đổi những vấn đề liên quan đến trách nhiệm dân sự và việc khắc phục hậu quả.

Các luật sư cũng đã liên hệ công an địa phương, nơi gia đình bị cáo từng cư trú, để nhờ hỗ trợ tìm kiếm thông tin và kết nối. Theo thông tin được cung cấp, cha mẹ bị cáo đã chuyển khỏi nơi cư trú từ tháng 9/2023 và hiện không còn sinh sống tại đây. Vì vậy, đến nay, các luật sư vẫn chưa thể trực tiếp gặp và làm việc với gia đình bị cáo.

Tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ của Nguyễn Đức Anh

Theo hồ sơ điều tra, Đức Anh và Đ.T.P.A. có quan hệ tình cảm. Sau đó, P.A. chủ động nói lời chia tay nên Đức Anh tìm mọi cách níu kéo.

Trước khi gây ra vụ thảm án (ngày 3/9) khoảng 5 ngày, Đức Anh từng mang hung khí tìm đến tận nhà, ép P.A. lên xe để chở ra khu rừng tràm thuộc phường Trị An để ra tay sát hại. Khi P.A. van xin, nói cho cả hai thêm thời gian để hàn gắn, Đức Anh tạm buông tha.

Tuy nhiên, sau đó P.A. vẫn cương quyết chia tay và im lặng nên Đức Anh quyết định trả thù tình.

Sau chầu nhậu cùng bạn bè tối 2/9, Đức Anh nhờ bạn chở về phòng trọ lấy hung khí rồi chở đến nhà của P.A. nhưng nói dối là đi đòi nợ. Thấy ông Đ.V.R. (cha của P.A.) vừa đi làm về, Đức Anh định “xử” nhưng người bạn can ngăn rồi chở về phòng trọ.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí, một mình quay lại nhà P.A. để quyết thực hiện hànhh vi.

Ban đầu, Đức Anh định đột nhập vào nhà P.A. bằng lối giếng trời ở mái nhà, nhưng bị ông Đ.V.R. phát hiện, đuổi đi và dọa báo công an.

Sau đó, Đức Anh trèo qua nhà anh Nguyễn Viết Quang, là hàng xóm ngay bên cạnh để tìm cách trèo lại vào nhà P.A. Từ tầng 2, Đức Anh đi theo cầu thang xuống tầng trệt thì bị anh Quang phát hiện, truy hô. Đức Anh đã rút hung khí truy sát anh Quang.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ảnh: CA

Tiếp đó, Đức Anh lần lượt xuống tay với vợ và hai con của anh Quang để bịt đầu mối. Sau khi gây án, Đức Anh rửa tay rồi đi ra trước nhà định lấy xe tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an ập đến bắt giữ.

Quá trình điều tra, Đức Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, khi Đức Anh gây án, anh Quang đã chống trả. Cơ quan tố tụng xác định hành vi chống trả của anh Quang thuộc trường hợp “phòng vệ chính đáng” theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Hình sự, không phải là tội phạm.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Đức Anh có các tình tiết tăng nặng là cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, thực hiện hành vi man rợ, có tình chất côn đồ… Bị cáo này có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đàm Đệ