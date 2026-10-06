Dự báo thời tiết ngày 6/10: Miền Bắc nắng ráo, Hà Tĩnh đến TP Huế mưa to và dông

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/10/2026

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc và loạt tỉnh miền Trung.

Dự báo viên Tuấn Anh, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 6/10, lớp mây đang tồn tại ở Bắc Bộ có xu hướng mỏng dần đi, trời có nắng trong ngày.

Đến đêm, khi trời chuyển sang trạng thái ít đến quang mây, nhiệt độ thấp nhất đêm mùng 6/10 có thể giảm 1°C so với đêm 5/10, xuống mức 18-21°C, vùng núi cao có nơi dưới 17°C.

“Như vậy, trong 1 tuần, thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ là trời nắng ráo, không mưa, cùng với hoạt động của đới gió đông bắc sẽ tạo ra cảm giác se lạnh về đêm và sáng, trong ngày trời có nắng ấm”, ông Tuấn Anh thông tin.

Ngày 6/10, miền Trung mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Tại miền Trung sẽ là tổ hợp của nhiều hình thế thời tiết gây ra mưa lớn. Trước tiên, khối không khí lạnh phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Ngày 7/10 sẽ hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Tổ hợp hình thế này sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày.

Cụ thể, trong đêm mùng 5, ngày 6/10, trọng tâm mưa lớn ở khu vực Trung Bộ sẽ nằm ở các tỉnh Hà Tĩnh trở vào đến TP Huế. Khu vực này mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ đêm mùng 6 sang ngày mùng 7/10, cùng với quá trình di chuyển xuống phía Nam của không khí lạnh, vùng mưa lớn sẽ mở rộng xuống phía Nam, tập trung chính ở các tỉnh từ Quảng Trị vào đến TP Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa lớn ở miền Trung còn có những diễn biến hết sức phức tạp, người dân cần chủ động cập nhật, theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để có thể chủ động phòng tránh.

Ngoài ra, ngày 6/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào đêm và chiều.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/10/2026

TP Hà Nội đêm mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi cao có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam (Hà Tĩnh đến TP Huế) mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-30°C, phía Nam 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.