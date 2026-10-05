Thanh Hóa quyết liệt xử lý hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên

Nhóm thanh, thiếu niên liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 27/9, tại phường Nam Sầm Sơn hai nhóm thanh, thiếu niên, mang theo vỏ chai bia thủy tinh và kiếm, đuổi đánh nhau, đập phá phương tiện, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã mời 8 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Lê Thành, Lê Tuấn Tú, đều sinh năm 2008; Ngô Khắc Quân, Hồ Như Hải, cùng sinh năm 2009; Nguyễn Hồng Lâm, Trịnh Ngọc Tân, Nguyễn Sơn Lâm, Lường Ngọc Phong ở lứa tuổi 16 đến cơ quan công an làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Tiếp đó, rạng sáng 2/10, tại khu vực ngã tư vòng xuyến đường Duyên Hải, phường Nam Sầm Sơn, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát hiện hai nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo bình xịt hơi cay, súng ná cao su bắn đạn bi, có hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và đập phá 2 xe mô-tô, làm hư hỏng nhiều bộ phận nhựa bên ngoài.

Phòng Cảnh sát cơ động đã xác minh, triệu tập, làm việc với Vũ Hữu Tâm (sinh năm 2008) và Đỗ Bảo Long (sinh năm 2010); tiếp tục xác minh nhân thân, lai lịch, làm rõ vai trò các đối tượng có liên quan vụ việc.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng và Công an các địa phương xác minh, củng cố tài liệu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật.