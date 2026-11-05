Como thắng 9-1, Fabregas vẫn nổi giận

Como ghi 9 bàn trên sân Lens nhưng Fabregas vẫn không hài lòng với cách đội nhà để thủng lưới.

Como tiếp tục gây chú ý tại Champions League khi thắng Lens 9-1 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng rạng sáng 5/11. Tuy nhiên, phản ứng của Cesc Fabregas sau trận cho thấy HLV người Tây Ban Nha quan tâm nhiều hơn tới cách đội bóng vận hành thay vì tỷ số.

“Đó là một đêm tuyệt vời, mọi thứ đều thuận lợi cho chúng tôi. Các cầu thủ đã chơi tốt, nhưng giờ phải nghĩ tới trận rất quan trọng vào Chủ nhật”, Fabregas chia sẻ với Sky Sport.

Ông sau đó yêu cầu học trò giữ sự tỉnh táo, dù Como vừa tạo ra một trong những tỷ số gây sốc nhất Champions League mùa này. Fabregas nhấn mạnh các cầu thủ không được nghĩ mình đã trở thành những ngôi sao chỉ sau một trận thắng lớn, mà phải tiếp tục học hỏi và duy trì phong độ.

Điều khiến Fabregas khó chịu nhất lại là bàn thua duy nhất của Como.

“Tôi vẫn tức vì bàn thua. Chúng tôi đã thay đổi một vài thứ trong cách phòng ngự”, ông nói. Fabregas còn đùa rằng người ghi bàn cho Lens là một đồng đội cũ và trước đây ông chưa từng thấy cầu thủ này ghi một bàn như vậy.

Chiến thắng 9-1 nối dài khởi đầu ấn tượng của Como tại Champions League. Đội bóng Italy từng thắng Leipzig 4-1 ở lượt mở màn, thua Feyenoord 2-3 rồi tiếp tục đánh bại Manchester United 4-1. Sau bốn trận, Como đã ghi 19 bàn.

Anastasios Douvikas là cái tên nổi bật nhất trước Lens với một cú hat-trick. Tiền đạo Hy Lạp sau trận cho rằng Como vẫn còn “rất đói”, đồng thời nhấn mạnh tinh thần tấn công với tốc độ cao là điều Fabregas luôn yêu cầu các cầu thủ.

Fabregas cũng tiết lộ ông đã tính toán kỹ từ khi nhìn lịch thi đấu. Como cần tích lũy càng nhiều điểm càng tốt trong giai đoạn đầu, bởi hai lượt cuối họ lần lượt gặp PSG và Barcelona, những đối thủ được ông đánh giá ở một đẳng cấp khác.

Sau bốn lượt, Como đang trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của Champions League. Nhưng với Fabregas, chiến thắng 9-1 không phải lý do để hạ tiêu chuẩn. Việc ông vẫn nổi giận vì một bàn thua cho thấy Como không còn muốn được nhìn như một câu chuyện thú vị nhất thời.