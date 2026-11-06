Ronaldo và lời chia tay sau 23 năm

Di sản của một huyền thoại

Ngày 5/11, Cristiano Ronaldo thông báo sẽ chia tay Đội tuyển Bồ Đào Nha sau đợt tập trung quốc tế tháng 11/2026. Trong thông điệp được công bố, tiền đạo 41 tuổi thừa nhận đây không phải quyết định dễ dàng, bởi có những lựa chọn không chỉ được đưa ra bằng lý trí mà còn bằng trái tim. Anh gửi lời cảm ơn gia đình, người hâm mộ Bồ Đào Nha, đồng đội, huấn luyện viên và những người đã đồng hành trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình.

CR7 chia tay Đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Ảnh: Reuters.

Quyết định của Ronaldo có thể không quá bất ngờ khi anh đã bước sang tuổi 41, nhưng vẫn khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng. Trong một thời gian dài, hình ảnh Đội tuyển Bồ Đào Nha luôn gắn liền với người đội trưởng mang áo số 7. Sau hơn hai thập kỷ, thời điểm chiếc áo ấy được trao lại cho thế hệ tiếp theo cũng đã đến.

Với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, Ronaldo giữ kỷ lục về số lần khoác áo và số bàn thắng ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Anh còn ghi bàn trong 23 năm liên tiếp, có 10 cú hat-trick ở cấp độ đội tuyển, tham dự 6 kỳ EURO và 6 kỳ World Cup. Những con số này cho thấy sự bền bỉ đặc biệt của một cầu thủ duy trì vị thế đỉnh cao qua hàng chục năm, nhiều giải đấu và sự thay đổi huấn luyện viên.

Tuy nhiên, di sản của Ronaldo không chỉ được đo bằng những thống kê cá nhân. Dấu ấn của anh còn gắn với hành trình đưa bóng đá Bồ Đào Nha đến những danh hiệu lớn. Trước khi chạm tay vào vinh quang, Ronaldo và các đồng đội từng trải qua không ít thất bại. EURO 2004, giải đấu được tổ chức trên sân nhà, khép lại trong tiếc nuối khi Bồ Đào Nha để thua Hy Lạp ở trận chung kết. Những năm tiếp theo, đội tuyển tiếp tục tiến sâu tại các giải đấu lớn nhưng vẫn chưa thể chinh phục danh hiệu cao nhất.

Bước ngoặt đến tại EURO 2016. Bồ Đào Nha lần đầu vô địch châu Âu sau chiến thắng trước Pháp trong trận chung kết. Ronaldo không thể thi đấu hết trận vì chấn thương, nhưng vẫn ở ngoài đường biên cổ vũ, động viên đồng đội. Hình ảnh người đội trưởng liên tục khích lệ các cầu thủ trong thời khắc quyết định trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất giải đấu. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên mà Ronaldo giành được cùng đội tuyển quê nhà.

Hành trình 23 năm của Ronaldo và Selecao châu Âu có vinh quang... Ảnh: Reuters.

Sau EURO 2016, Ronaldo tiếp tục cùng Bồ Đào Nha đăng quang UEFA Nations League năm 2019 và 2025. Những danh hiệu này đánh dấu giai đoạn thành công của bóng đá Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định vai trò của Ronaldo trong thế hệ cầu thủ đưa đội tuyển vươn tới những cột mốc mới.

Bên cạnh các danh hiệu, người hâm mộ còn nhớ đến Ronaldo qua những khoảnh khắc đặc biệt. Năm 2013, cú hat-trick vào lưới Thụy Điển ở trận play-off giúp Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup 2014. Tại World Cup 2018, anh tiếp tục gây ấn tượng với cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha, trong đó có bàn thắng từ tình huống đá phạt trực tiếp. Những pha lập công ấy thể hiện khả năng tạo khác biệt của Ronaldo trong những thời điểm quan trọng.

Từ một tài năng trẻ ra mắt đội tuyển năm 2003, Ronaldo đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, là thủ lĩnh của một thế hệ và gắn với những thành công quan trọng của đội tuyển. Những kỷ lục có thể bị phá vỡ theo thời gian, nhưng dấu ấn anh tạo ra cùng màu áo quê hương sẽ còn được lưu giữ trong ký ức người hâm mộ.

Vinh quang và nuối tiếc

Một sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm không thể chỉ có vinh quang. Với Ronaldo, chặng cuối trong màu áo đội tuyển xuất hiện những tranh cãi, khiến cuộc chia tay không diễn ra trong bầu không khí trọn vẹn như nhiều người mong đợi.

Ở tuổi 41, Ronaldo không còn giữ vị trí mặc định trong đội hình xuất phát. Bóng đá luôn vận động, các thế hệ cầu thủ mới trưởng thành và mọi đội tuyển đều phải tính đến quá trình chuyển giao lực lượng. Với Bồ Đào Nha, việc tìm kiếm phương án vận hành phù hợp cho tương lai là điều tất yếu. Sự thay đổi vai trò của một cầu thủ từng là trung tâm trong mọi kế hoạch vì thế trở thành vấn đề đáng chú ý ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Bên cạnh những đỉnh cao vinh quang, sự nghiệp quốc tế của Ronaldo cũng có không ít tiếc nuối. Ảnh: Reuters.

Những bất đồng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Sự việc bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại UEFA Nations League, khi Ronaldo không được tung vào sân dù đã khởi động. Ronaldo cho biết HLV từng hứa sẽ cho anh thi đấu khoảng 30 phút, nhưng sau đó thay đổi quyết định. Tuy nhiên, HLV Jorge Jesus phủ nhận có thỏa thuận như lời Ronaldo kể và khẳng định việc không sử dụng tiền đạo này là quyết định chuyên môn.

Sau trận đấu, Ronaldo rời trại tập trung trước khi Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch. Anh sau đó công khai xin lỗi vì hành động này và chấp nhận những biện pháp kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF). Ngày 19/10, Ronaldo nhận án treo giò 30 ngày và bị phạt tiền. Những diễn biến ấy khiến mối quan hệ giữa tiền đạo này với ban huấn luyện trở thành chủ đề được quan tâm trước khi anh công bố quyết định chia tay đội tuyển.

Dù vậy, không thể khẳng định bất đồng với HLV Jorge Jesus là nguyên nhân duy nhất dẫn đến quyết định của Ronaldo. Tuổi tác, sự thay đổi vai trò và thời điểm chuyển giao của đội tuyển có lẽ là những yếu tố quan trọng dẫn tới quyết định của Ronaldo.

Lời chia tay của Ronaldo đến ở thời điểm đặc biệt khi trước đó Lionel Messi, “đại kình địch” của anh trong suốt nhiều năm, cũng có động thái tương tự với Đội tuyển Argentina. Hai cầu thủ có cách khép lại hành trình quốc tế khác nhau: Ronaldo rời đội tuyển trong bối cảnh còn những bất đồng với ban huấn luyện, còn Messi có cơ hội trở lại sân Monumental thi đấu trận tri ân trước người hâm mộ. Hai cuộc chia tay đều đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn mà Messi và Ronaldo là những nhân vật trung tâm của bóng đá thế giới. Cuộc cạnh tranh kéo dài gần hai thập kỷ giữa họ giờ đây trở thành ký ức.

Song những tranh cãi ở chặng cuối không thể xóa nhòa đóng góp của Ronaldo cho bóng đá Bồ Đào Nha. Sau thông báo chia tay của tiền đạo này, FPF ra tuyên bố bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ đối với người đội trưởng. FPF nhấn mạnh Ronaldo không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là thủ lĩnh truyền cảm hứng, biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần của đội tuyển.

Theo FPF, những đóng góp của Ronaldo đã vượt ra ngoài sân cỏ. Anh góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá Bồ Đào Nha, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đội tuyển. FPF khẳng định không muốn cuộc chia tay diễn ra mà thiếu một sự tri ân xứng đáng, đồng thời bày tỏ mong muốn phối hợp tổ chức buổi lễ để người hâm mộ và đất nước có dịp tôn vinh sự nghiệp của anh.

Vượt trên tất cả tranh cãi, siêu sao sinh năm 1985 vẫn là một tượng đài bất tử của bóng đá Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Thông điệp của FPF khép lại bằng lời nhắn gửi: “Đây sẽ luôn là mái nhà của Ronaldo”. Dù không còn khoác áo đội tuyển, CR7 vẫn là một phần của bóng đá Bồ Đào Nha. Anh sẽ tiếp tục sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ trong màu áo Al Nassr, hướng tới những mục tiêu mới, trong đó có cột mốc 1.000 bàn thắng.

23 năm cống hiến đã đưa Cristiano Ronaldo trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Anh có thể không chia tay đội tuyển theo cách người hâm mộ mong muốn, nhưng những đóng góp và dấu ấn cùng chiếc áo số 7 sẽ còn được nhắc đến lâu dài. Điều còn lại sau cuộc chia tay không chỉ là những kỷ lục, mà còn là vị trí đặc biệt Ronaldo đã tạo dựng trong lịch sử đội tuyển quê hương.