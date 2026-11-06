Lịch thi đấu vòng 7 Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27: Cuộc đua top đầu thêm nóng

Trận đấu sớm nhất diễn ra ngày 6.11 trên sân Bà Rịa, nơi Đại học Văn Hiến (11 điểm) tiếp Huế (2 điểm). Chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên ở vòng trước giúp Đại học Văn Hiến thêm tự tin trong cuộc đua phía trên.

Becamex TP.HCM (phải) sẽ đối diện với thử thách tại vòng 7. Ảnh: VPF

Ngược lại, Huế vẫn chưa có chiến thắng nào và đang chịu sức ép ở nhóm cuối bảng. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ tốt hơn, VHU được kỳ vọng giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, Lâm Đồng (3 điểm) tiếp Khatoco Khánh Hòa (11 điểm). Đội chủ nhà đang cần điểm để cải thiện thứ hạng, nhưng KKH có phong độ tốt hơn sau chiến thắng trước Huế.

Trong khi đó, Long An (3 điểm) gặp Bình Minh Sài Gòn (12 điểm). Hai chiến thắng liên tiếp trước Khatoco Khánh Hoà và Hưng Yên giúp Bình Minh Sài Gòn có thêm động lực cạnh tranh nhóm đầu.

Tâm điểm vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM (13 điểm) và Công an nhân dân (10 điểm) lúc 18 giờ trên sân Bình Dương. Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Xuân Thiện Phú Thọ giúp đội bóng đất Thủ tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Trong khi đó, Công an nhân dân vừa thất bại 0-1 trước TP.HCM và rất cần tìm lại chiến thắng. Với khoảng cách 3 điểm, kết quả trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng cạnh tranh thăng hạng của cả hai. Trận đấu cũng được áp dụng công nghệ VAR.

Trên sân Bà Rịa, TP.HCM (10 điểm) tiếp Xuân Thiện Phú Thọ (2 điểm). Sau chiến thắng trước Công an nhân dân, đội chủ nhà có cơ hội giành thêm 3 điểm để tiếp tục áp sát nhóm đầu. Trong khi đó, đội khách vẫn đang chờ chiến thắng đầu tiên.

Thép Cần Thơ (8 điểm) gặp Thái Nguyên (13 điểm). Thất bại trước Đại học Văn Hiến khiến đội bóng xứ chè mất nhịp trong cuộc đua, vì vậy họ cần sớm trở lại. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trước Lâm Đồng giúp chủ nhà có thêm tự tin.

Ở trận đấu tại sân PVF, đội đầu bảng Hưng Yên (13 điểm) tiếp Quy Nhơn United (5 điểm). Sau thất bại vòng trước, Hưng Yên cần chiến thắng để bảo vệ vị trí dẫn đầu. Dù bị đánh giá thấp hơn, Quy Nhơn United vẫn có thể gây khó khăn nếu đội chủ nhà không duy trì được sự tập trung.

Với khoảng cách điểm số sít sao, vòng 7 hứa hẹn tiếp tục tạo ra những biến động đáng kể trong cuộc đua thăng hạng.