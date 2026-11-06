Xếp hạng bóng chuyền nam VĐQG 2026 mới nhất: Xác định các cặp bán kết và tranh trụ hạng

Ở lượt trận cuối, Thể công Tân Cảng đánh bại Sanest Khánh Hòa 3-1, Biên phòng MB vượt qua LPBank Ninh Bình 3-0, Hà Nội thắng TP.HCM 3-2, còn Công an TP.HCM đánh bại Đà Nẵng 3-0.

Biên phòng MB kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Ảnh: VFV

Theo thể thức giải, thứ hạng được xác định dựa trên số trận thắng. Kết thúc vòng bảng, Biên phòng MB dẫn đầu với 12 trận thắng, tiếp theo là Thể công Tân Cảng (11 trận), Công an TP.HCM (10 trận) và LPBank Ninh Bình (9 trận). Đây là 4 đội giành quyền vào bán kết tranh chức vô địch.

Hai cặp bán kết gồm Biên phòng MB gặp LPBank Ninh Bình và Thể công Tân Cảng đối đầu Công an TP.HCM. Đáng chú ý, Biên phòng MB tiếp tục thể hiện sức mạnh của đương kim vô địch.

Hai thất bại của đội bóng này đều diễn ra khi họ đã sớm chắc chắn giữ ngôi đầu và chủ động bảo toàn lực lượng.

Trong khi đó, Công an TP.HCM đặt quyết tâm vượt qua Thể công Tân Cảng để đòi món nợ thất bại ở bán kết mùa trước, đồng thời hướng tới chức vô địch trên sân nhà.

Xếp hạng chung cuộc tại giai đoạn vòng bảng

Ở nhóm tranh trụ hạng, Hà Nội xếp thứ 5, TP.HCM đứng thứ 6, Sanest Khánh Hòa thứ 7 và Đà Nẵng cuối bảng.

Hai cặp đấu được xác định là Hà Nội gặp Đà Nẵng, TP.HCM đối đầu Sanest Khánh Hòa. Đội thắng ở mỗi cặp sẽ chính thức trụ hạng, trong khi hai đội thất bại phải tiếp tục thi đấu play-off để xác định đội duy nhất xuống hạng.

Sau một ngày nghỉ (6.11), giải sẽ trở lại vào ngày 7.11 với các trận bán kết và phân hạng, hứa hẹn những cuộc cạnh tranh quyết liệt ở cả hai nhóm.