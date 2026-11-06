AC Milan thua sốc đội bóng Hungary ngay tại San Siro

Lenny Joseph ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 của Ferencvaros trước AC Milan tại San Siro.

AC Milan bước vào trận gặp Ferencvaros rạng sáng 6/11 với tâm lý tốt sau chiến thắng 3-1 trước Inter ở derby Milan, nhưng lại chơi dưới sức khi trở lại Europa League. Đội bóng của HLV Ruben Amorim thua 0-2 ngay trên sân nhà, với cả hai bàn đều được ghi bởi Lenny Joseph.

Ferencvaros không chọn cách lùi sâu chờ phản công. Đại diện Hungary nhập cuộc chủ động, pressing liên tục và khiến Milan gặp khó ngay từ khâu triển khai bóng. Sau khoảng 30 phút, Ferencvaros tạo ra xG 1,11, trong khi Milan gần như chưa có cơ hội đáng kể.

Hết hiệp một, đội khách có 5 cú sút trúng đích, còn Milan không có lần nào đưa bóng đi đúng hướng cầu môn. Chênh lệch về số cơ hội cho thấy Ferencváros kiểm soát trận đấu tốt hơn nhiều so với vị thế của hai đội trước giờ bóng lăn.

Bàn mở tỷ số đến ở phút 52 sau sai lầm của hàng thủ Milan. Thủ môn Lorenzo Torriani xử lý không tốt đường chuyền về, Kristoffer Zachariassen lập tức áp sát rồi chuyền cho Joseph dứt điểm vào lưới trống.

Đến phút 66, Ferencvaros tiếp tục trừng phạt Milan trong một tình huống chuyển trạng thái nhanh. Zachariassen lần thứ hai kiến tạo để Joseph hoàn tất cú đúp, giúp đội khách tạo lợi thế hai bàn ngay giữa San Siro.

Ferencvaros toàn thắng sau bốn lượt đầu Europa League, trong khi Milan mới có 3 điểm.

Amorim sau đó tung Christian Pulisic, Diego Moreira rồi Luka Modric vào sân với hy vọng xoay chuyển tình thế. Milan còn được chơi hơn người từ phút 77 khi Bamidele Yusuf nhận thẻ đỏ, nhưng phải tới phút 79 đội chủ nhà mới có cú sút trúng đích đầu tiên.

Ferencvaros giữ được tỷ số 2-0 đến hết trận. Với đại diện Hungary, chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt bởi San Siro luôn là một trong những sân đấu khó chịu nhất với các đội bóng đến từ những nền bóng đá nhỏ hơn.

Kết quả cũng gợi lại một trong những cột mốc đáng nhớ nhất lịch sử Ferencváros. Năm 1965, đội bóng Hungary từng đánh bại Juventus 1-0 tại Turin để vô địch Inter-Cities Fairs Cup, giải đấu tiền thân của UEFA Cup rồi Europa League. Cho tới nay, đây vẫn là danh hiệu châu Âu lớn duy nhất của một CLB Hungary.

Hơn 6.000 CĐV Ferencvaros có mặt tại Milan để chứng kiến chiến thắng. Sau bốn lượt, đội bóng của HLV Balazs Borbely toàn thắng và trở thành một trong những cái tên gây chú ý nhất Europa League mùa này.

Ở chiều ngược lại, Milan mới có 3 điểm sau bốn trận. Việc để thua ngay trên sân nhà trước Ferencvaros khiến áp lực lên Amorim và các học trò tăng đáng kể, nhất là khi đội bóng Italy vẫn chưa tạo được sự ổn định ở đấu trường châu Âu.