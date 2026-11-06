Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai: Đã đến lúc phải thắng!

Không còn đường lùi

Sau 6 vòng đấu, vị trí cuối bảng của thành phố Đồng Nai không còn đơn thuần là kết quả của một giai đoạn khởi đầu chưa thuận lợi, đó đã là hồi chuông cảnh báo về những vấn đề thực sự của đội bóng tân binh tại V. League. Một điểm sau 6 trận, chưa có chiến thắng, chưa ghi được bàn thắng nào và đã để thủng lưới 11 lần. Những con số ấy phản ánh một thực tế đáng lo ngại: Đồng Nai đang gặp khó cả trong phòng ngự lẫn khả năng tìm đường vào khung thành đối phương. Thất bại 0-1 trước Hải Phòng ở vòng 6 cho thấy đội bóng của HLV Việt Thắng vẫn chưa thể tìm được lời giải cho bài toán ghi bàn, dù rất cần điều đó để vực dậy tinh thần.

Cổ động viên thành phố Đồng Nai đang rất trông chờ 1 chiến thắng từ đội nhà. Ảnh: NT

Trước đó, HLV Việt Thắng từng chia sẻ về những bất lợi trong lịch thi đấu đầu mùa: "Là một tân binh, chúng tôi toàn gặp những đội mạnh đầu giải, trong khi gặp các đội ngoài top 6 thì lại chơi trên sân khách... Tân binh như chúng tôi muốn có điểm phải chơi trên sân nhà với những đội ngoài top 6". Đó là chia sẻ có cơ sở nếu nhìn vào lịch thi đấu của CLB thành phố Đồng Nai. Đội bóng lần lượt phải chạm trán những đối thủ được đánh giá cao như Viettel, Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định hay Hải Phòng.

Tuy nhiên, đến vòng 7, điều mà HLV Việt Thắng mong muốn đã xuất hiện: Thành phố Đồng Nai được chơi trên sân nhà Bình Phước và đối thủ là SHB Đà Nẵng, đội bóng đang đứng ngoài nhóm 6 đội dẫn đầu. Nói cách khác, đây chính là trận đấu mà Đồng Nai có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để tìm kiếm điểm số, bởi SHB Đà Nẵng không phải một thế lực hàng đầu của bóng đá Việt Nam, cũng không phải đối thủ vượt trội đến mức đội chủ nhà không có cơ hội cạnh tranh. Vì vậy, đây là đối thủ mà “Những chiến binh xanh” cần phải hướng đến chiến thắng.

Tất nhiên, không thể xem thường SHB Đà Nẵng, nhất là khi họ vừa đánh bại Công an TP.HCM 1-0 ngay trên sân khách ở vòng 6. Nhưng chính điều đó càng khiến cuộc đối đầu sắp tới trở nên đáng chờ đợi. Thầy trò HLV Việt Thắng cần chứng minh mình có thể cạnh tranh sòng phẳng, thay vì tiếp tục viện dẫn những bất lợi về lịch thi đấu hay chất lượng đối thủ. Bởi nếu ngay cả khi được chơi trên sân nhà, gặp một đối thủ ngoài nhóm dẫn đầu mà vẫn không thể giành chiến thắng, thì Đồng Nai còn chờ đợi điều gì để thoát khỏi tình cảnh hiện tại? Đáng nói hơn, điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ là 3 điểm mà còn là bàn thắng đầu tiên của đội bóng ở mùa giải này, vì 6 trận đấu không ghi bàn là một thống kê khó chấp nhận ngay cả những cổ động viên dễ tính nhất.

Một chiến thắng sẽ giúp Đồng Nai giải tỏa áp lực tâm lý, nhưng nếu tiếp tục trắng tay thì những hoài nghi về năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức lối chơi và cả sự chuẩn bị trước mùa giải chắc chắn sẽ gia tăng. Đây không còn là lúc để CLB thành phố Đồng Nai nói về những khó khăn, đã đến lúc đội bóng phải trả lời bằng kết quả trên sân cỏ, thậm chí nếu không thắng nổi trận này thì không biết đội bóng sẽ tìm chiến thắng ở trận nào?

"Chiếc ghế" của huấn luyện viên Việt Thắng chịu sức ép

Xét về phong độ, thành phố Đồng Nai và SHB Đà Nẵng đang ở hai trạng thái khá khác biệt. Trong khi đội chủ nhà vẫn chìm ở đáy bảng với 1 điểm thì SHB Đà Nẵng đã có 9 điểm sau 6 vòng đấu, tạm xếp thứ 8. Đáng chú ý, đội bóng sông Hàn đang có dấu hiệu khởi sắc khi liên tiếp đánh bại Hà Nội FC và Công an TP.HCM với cùng tỷ số 1-0. Điều đó cho thấy SHB Đà Nẵng không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Với những nhân tố như Mattias Fracchia, Ivan Saponjic, Võ Nguyên Hoàng hay Brandon Ly, SHB Đà Nẵng có đủ khả năng tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự chủ nhà. Đặc biệt, việc họ vừa có hai chiến thắng liên tiếp sẽ giúp các cầu thủ bước vào trận đấu với tâm lý tự tin hơn. Đây là lợi thế mà thành phố Đồng Nai cần hết sức cảnh giác.

Áp lực buộc phải thắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng gần như là “mệnh lệnh” đối với huấn luyện viên Việt Thắng. Ảnh: NT

Ở chiều ngược lại, lợi thế lớn nhất của thành phố Đồng Nai chính là sân nhà và khát vọng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Sau những kết quả không như mong đợi, đội bóng cần một sự thay đổi rõ rệt về cách nhập cuộc, tốc độ triển khai bóng cũng như tính hiệu quả trong các tình huống tấn công. Muốn ghi bàn, đội bóng phải chủ động tạo sức ép, tổ chức những pha phối hợp có ý đồ và quan trọng nhất là dám chơi tấn công trước đối thủ vừa tầm. Nhưng câu chuyện đáng chú ý hơn cả nằm ở chiếc ghế của HLV Việt Thắng. Nhà cầm quân này từng nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo sau những kết quả không tốt đầu mùa. Đó là sự kiên nhẫn cần thiết dành cho một đội bóng vừa lên hạng, đang phải thích nghi với môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, niềm tin nào cũng có giới hạn, nhất là khi thành tích không cho thấy dấu hiệu cải thiện.

Trận gặp SHB Đà Nẵng vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với HLV Việt Thắng. Một chiến thắng sẽ giúp ông có thêm cơ sở để củng cố niềm tin từ ban lãnh đạo và người hâm mộ. Ngược lại, nếu tiếp tục thất bại trước đối thủ được xem là vừa tầm, những câu hỏi về khả năng xoay chuyển tình thế của nhà cầm quân này chắc chắn sẽ trở nên gay gắt hơn. Khi ấy, không chỉ thành tích của đội bóng mà cả tương lai của HLV trưởng cũng sẽ chịu sức ép. Gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà là cơ hội để thầy trò HLV Việt Thắng tự cứu mình. Nếu không thể tận dụng thì những lời than phiền về lịch thi đấu khó khăn sẽ không còn là lời giải thích thuyết phục.