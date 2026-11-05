Liverpool gục ngã tại Istanbul, Man City và Arsenal cùng giành chiến thắng

Liverpool thất bại 2-3 trên sân Fenerbahce. (Ảnh: Liverpool)

Tâm điểm loạt trận là thất bại của Liverpool trên sân Fenerbahce. Đội bóng nước Anh hai lần vượt lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, qua đó nhận trận thua đầu tiên tại vòng phân hạng Champions League mùa này.

Trey Nyoni mở tỷ số cho Liverpool ở phút 25, tiếp đến Mason Greenwood gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 29. Sang hiệp 2, Alexander Isak đưa đại diện nước Anh vượt lên dẫn 2-1 ở phút 69. Tuy nhiên, Fenerbahce nhanh chóng đáp trả khi Archie Brown gỡ hòa ở phút 73, sau đó Vedat Muriqi ghi bàn quyết định ở phút 79, ấn định chiến thắng 3-2.

Trong khi đó, Manchester City giành chiến thắng 3-2 trên sân RB Leipzig trong trận đấu giàu cảm xúc. Castello Lukeba phản lưới nhà ở phút 37 giúp đội khách dẫn trước. Ridle Baku gỡ hòa cho Leipzig ở phút 49, nhưng Enzo Fernandez đưa Man City vượt lên ở phút 58. Chỉ ba phút sau, Antonio Nusa san bằng tỷ số 2-2. Phút 78, Erling Haaland ghi bàn quyết định sau đường kiến tạo của Elliot Anderson, giúp đại diện nước Anh giành trọn ba điểm.

Tại Hy Lạp, Real Madrid cũng trải qua trận đấu đầy khó khăn trước AEK Athens. Aboubakary Koita mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 12, trước khi Jude Bellingham gỡ hòa ở phút 32. Stavros Pilios tiếp tục đưa AEK Athens vượt lên dẫn 2-1 ở phút 75. Tuy nhiên, Kylian Mbappe gỡ hòa chỉ ba phút sau đó, trước khi Federico Valverde lập công ở phút 90+2, mang về chiến thắng 3-2 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Arsenal cũng có chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân Slavia Praha. Noni Madueke mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút thứ 9, trước khi Viktor Gyökeres nhân đôi cách biệt ở phút 38. Wiktor Nowak ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 90, nhưng Arsenal vẫn bảo toàn chiến thắng để tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại vòng phân hạng.

Bất ngờ lớn nhất loạt trận đến từ chiến thắng 9-1 của Como trước Lens trên sân khách. Anastasios Douvikas lập hat-trick với các bàn thắng ở phút 7, 32 và 57. Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina và Matteo Papaccioli lần lượt ghi bàn, trong khi Ruben Aguilar là cầu thủ ghi bàn danh dự cho Lens. Chiến thắng cách biệt này giúp Como tạo dấu ấn đặc biệt tại đấu trường châu Âu.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Porto đánh bại Napoli 4-1, Borussia Dortmund vượt qua Real Betis 2-1, còn Club Brugge giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân PSV Eindhoven. Viking cũng thắng Sabah 4-1.