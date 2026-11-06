Lịch thi đấu vòng 7 V.League 2026/27: Thử thách chờ đón nhóm đầu bảng

Tâm điểm vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11 điểm) và Thép Xanh Nam Định (13 điểm). Chiến thắng 3-1 trước Thể công Viettel giúp đội bóng thành Nam vươn lên dẫn đầu.

Thép Xanh Nam Định (phải) sẽ có trận đấu được dự báo khó khăn ở vòng 7. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, khoảng cách chỉ 2 điểm khiến chủ nhà hoàn toàn có cơ hội vượt lên nếu giành chiến thắng. Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Ở trận đấu khác, Thành phố Đồng Nai (1 điểm) tiếp SHB Đà Nẵng (9 điểm). Đội chủ nhà vẫn chưa thắng và chưa ghi bàn sau 6 vòng, trong khi SHB Đà Nẵng vừa có hai chiến thắng liên tiếp. Đại diện sông Hàn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ tích cực.

Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm) tiếp Hà Nội FC (9 điểm). Đội bóng Thủ đô vừa ngược dòng đánh bại Ninh Bình 2-1 và được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng HAGL sẽ quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Ninh Bình (10 điểm) gặp Bắc Ninh (8 điểm) trong bối cảnh vừa trải qua hai thất bại liên tiếp. Đội chủ nhà cần chiến thắng để duy trì tham vọng vô địch, nhưng Bắc Ninh đang hưng phấn sau khi đánh bại HAGL.

Tại Lạch Tray, Hải Phòng (9 điểm) đối đầu Sông Lam Nghệ An (12 điểm). Đội bóng xứ Nghệ vẫn bất bại và đang đứng thứ hai, trong khi Hải Phòng vừa tìm lại niềm vui chiến thắng. Lợi thế sân nhà giúp đội bóng đất Cảng có thêm tự tin, hứa hẹn tạo nên màn so tài cân bằng.

Trận "derby" ngành công an giữa Công an Hà Nội (11 điểm) và Công an TP.HCM (10 điểm) cũng rất đáng chú ý. Công an Hà Nội đã 3 vòng liên tiếp không thắng, còn Công an TP.HCM vừa bị SHB Đà Nẵng chặn đứng mạch thắng. Cả hai đều cần điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu.

Tại Hàng Đẫy, Thể công Viettel (4 điểm) tiếp Thanh Hóa (8 điểm). Đội bóng áo lính đang trải qua 5 trận liên tiếp không thắng tại V.League, đồng thời vừa thất bại 0-3 trước FC Seoul ở AFC Champions League Two.

Dù có lợi thế sân nhà và động lực từ sự thay đổi HLV trưởng, TCVT sẽ gặp nhiều khó khăn trước Thanh Hóa đang có hai trận hòa liên tiếp.

Với nhiều cuộc đối đầu trực tiếp, vòng 7 được kỳ vọng tạo ra những biến động đáng kể ở nhóm đầu bảng.