Top 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất châu Âu

Erling Haaland đứng đầu bảng xếp hạng với mức lương 525.000 bảng mỗi tuần, tương đương 27,3 triệu bảng mỗi năm. Tiền đạo người Na Uy trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất Ngoại hạng Anh sau khi ký hợp đồng dài hạn với Man City hồi tháng 1/2025, có thời hạn đến năm 2034.

Kylian Mbappe đứng thứ hai với thu nhập cố định ước tính 508.399 bảng mỗi tuần, tương đương hơn 26,4 triệu bảng mỗi năm. Sau khi gia nhập Real Madrid, tiền đạo người Pháp nhanh chóng trở thành gương mặt quan trọng nhất trên hàng công đội bóng Hoàng gia.

Vinicius Junior có mức lương ngang bằng Mbappe, khoảng 508.399 bảng mỗi tuần. Ngôi sao người Brazil trải qua quá trình phát triển mạnh mẽ kể từ khi chuyển đến Real Madrid năm 2018, từ một tài năng trẻ trở thành một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới.

Rodri đứng thứ tư với mức lương khoảng 440.558 bảng mỗi tuần, tương đương 22,9 triệu bảng mỗi năm sau khi gia nhập Barcelona trong hè 2026. Tiền vệ người Tây Ban Nha được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa, đọc tình huống và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Harry Kane vươn lên đứng thứ năm với mức lương ước tính 406.719 bảng mỗi tuần, khoảng 21,1 triệu bảng mỗi năm, sau khi ký hợp đồng mới với Bayern Munich đến tháng 6/2029. Kể từ khi rời Tottenham năm 2023, Kane liên tục chứng minh đẳng cấp của một trong những trung phong hay nhất thế giới. Bằng chứng là anh vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng cao quý.

Lamine Yamal bỏ túi 372.880 bảng mỗi tuần, tương đương gần 19,4 triệu bảng mỗi năm. Ở tuổi 19, tài năng trẻ người Tây Ban Nha sớm vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu của Barcelona. Khả năng rê bóng, kiến tạo và tạo đột biến ở hành lang cánh giúp Yamal trở thành niềm hy vọng lớn của đội chủ sân Camp Nou.

Jamal Musiala hưởng mức lương khoảng 371.416 bảng mỗi tuần, tương đương hơn 19,3 triệu bảng mỗi năm. Tiền vệ người Đức là một trong những tài năng nổi bật nhất Bundesliga nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và sự linh hoạt trong tấn công.

Virgil van Dijk là hậu vệ duy nhất trong nhóm cầu thủ dẫn đầu bảng xếp hạng. Trung vệ người Hà Lan nhận mức lương ước tính 350.000 bảng mỗi tuần, tương đương 18,2 triệu bảng mỗi năm. Ở tuổi 35, Van Dijk vẫn giữ vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự Liverpool nhờ khả năng không chiến, phán đoán tình huống và tố chất chỉ huy của mình.

Hè 2026, Man City lôi kéo Enzo Fernandez bằng mức đãi ngộ 350.000 bảng mỗi tuần, tương đương 18,2 triệu bảng mỗi năm. Nhà vô địch World Cup 2022 được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát bóng, phân phối bóng và hỗ trợ tấn công.

Jude Bellingham là một trong những gương mặt quan trọng trong đội hình Real Madrid nhờ khả năng hoạt động rộng, tranh chấp và tham gia trực tiếp vào các tình huống ghi bàn. Dễ hiểu khi "Los Blancos" trao cho anh mức lương khoảng 338.879 bảng mỗi tuần, tương đương hơn 17,6 triệu bảng mỗi năm.