Đội tuyển Việt Nam: Nhiều thử nghiệm mới ở Casper Cup

Trần Ngọc Sơn là một trong những cái tên rất được chú ý ở đợt tập trung tới đây của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VPF

Những tân binh đáng chú ý

Trong danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu giao hữu Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 có rất nhiều gương mặt lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển. Đây là cơ hội để thầy Kim đánh giá lực lượng, thử nghiệm cầu thủ trẻ và bổ sung các phương án chiến thuật cho Đội tuyển Việt Nam.

Ở giải đấu sắp tới, Đội tuyển Việt Nam sẽ vắng mặt hàng loạt trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Xuân Mạnh hay Lê Phạm Thành Long. Việc không triệu tập các cầu thủ này có thể giúp họ giảm tải sau quá trình thi đấu liên tục với mật độ dày đặc, đồng thời cũng là dịp để Ban huấn luyện đánh giá những phương án nhân sự mới. Ý đồ trẻ hóa đội tuyển của thầy Kim cũng rất rõ ràng, khi chiến lược gia người Hàn Quốc gọi tới 10 cầu thủ trong lứa tuổi U23.

Đáng chú ý nhất vẫn là các cầu thủ nhập tịch. Olaha Mạnh Đức sẽ có cơ hội chứng minh tài năng trong màu áo "Những chiến binh sao vàng". Khi Xuân Son chấn thương, Olaha Mạnh Đức sẽ là lựa chọn rất đáng chờ đợi ở vị trí trung phong. Khả năng hoạt động rộng, càn lướt và sút xa của tiền đạo thuộc biên chế Công an thành phố Hồ Chí Minh FC có thể mang tới cho hàng công đội tuyển nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Ở hàng thủ, trung vệ Lương Chí Khải (Kyle Colonna) cũng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Cầu thủ của Thể Công Viettel nhập quốc tịch trong năm 2026 và đây là lần đầu tiên anh được triệu tập lên đội tuyển. Các trận giao hữu tới đây là dịp để ông Kim đánh giá khả năng đọc tình huống, phối hợp và thích nghi của trung vệ này. Chiều cao 1m90 của Chí Khải được xem là sự bổ sung cực kỳ hữu dụng cho Đội tuyển Việt Nam, đặc biệt ở khả năng chống bóng bổng trước những đối thủ có thể hình vượt trội.

Tuyến giữa là nơi mà thầy Kim sẽ tiến hành những thử nghiệm mạnh mẽ nhất. Khi Hoàng Đức, Quang Hải và Thành Long cùng vắng mặt, nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ có phong độ tốt ở V.League. Nguyễn Quang Vinh, 21 tuổi, người từng dự ASIAD 2026 cùng U23 Việt Nam, đang gây ấn tượng mạnh với 3 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An dù đá tiền vệ phòng ngự. Nguyễn Thái Quốc Cường được đánh giá cao ở kỹ thuật và khả năng xử lý trong phạm vi hẹp. Trần Ngọc Sơn cũng đã có 3 bàn thắng tại V.League mùa này cho Thép Xanh Nam Định, cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn.

Trên hàng công, Nguyễn Văn Tùng trở lại đội tuyển sau hơn 2 năm. Tiền đạo của Hà Nội FC đã ghi 2 bàn tại V.League 2026-2027, bổ sung lựa chọn cho vị trí trung phong nhờ khả năng hoạt động bền bỉ và sức mạnh trong vòng cấm. Nguyễn Lê Phát cũng là cái tên được chờ đợi sẽ để lại dấu ấn khi có 3 bàn cho Ninh Bình FC từ đầu mùa.

Tại Casper Cup sắp tới, các đối thủ vừa tầm như Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan sẽ là những bài kiểm tra hữu ích cho những gương mặt mới của đội tuyển. Họ cần tận dụng thời cơ để chứng minh bản thân với Ban huấn luyện và sự sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh vị trí trong tương lai, nhất là khi Asian Cup 2027 không thể diễn ra như kế hoạch dự kiến.

Asian Cup 2027 bị hoãn là điều tích cực cho Đội tuyển Việt Nam?

Ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận, Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út phải dời lịch ban đầu (ngày 7/1 - 5/2/2027) đến tận cuối năm 2027 (23/12/2027 - 21/1/2028). AFC cho biết, việc điều chỉnh lịch xuất phát từ những khó khăn về hậu cần và di chuyển trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều bất ổn.

Quỹ thời gian gần một năm trì hoãn này là cơ hội để Đội tuyển Việt Nam củng cố sức mạnh, hướng tới những màn trình diễn ấn tượng ở đấu trường châu lục. Những cầu thủ nhập tịch như Olaha và Chí Khải có thêm thời gian để hòa nhập với đồng đội và hệ thống chiến thuật. Quang Vinh, Lê Phát hay Quốc Cường cũng sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để thực sự trở thành những nhân tố quan trọng hơn trên đội tuyển trong năm 2027.

Về mặt chiến lược, khoảng thời gian chuẩn bị dư dả sẽ giúp Ban huấn luyện cân đối mật độ thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời, những người đang gặp chấn thương như Xuân Son, Hoàng Hên sẽ có thêm điều kiện bình phục, lấy lại phong độ để tham dự giải đấu diễn ra cuối năm sau.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển Việt Nam ở bảng E cùng các đối thủ UAE, Hàn Quốc và Yemen. Đây là bảng đấu khó, bởi hai đội tuyển Hàn Quốc và UAE có chất lượng rất cao và nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Sự chuẩn bị kỹ càng có thể giúp Đội tuyển Việt Nam tự tin hơn. Song cũng phải nhớ rằng, các đối thủ cũng có thêm thời gian chuẩn bị và phong độ của cầu thủ không phải là bất biến.

Thách thức lớn lúc này lại nằm ở tương lai thầy Kim. Hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn cuối tháng 2/2027. Ban đầu, VFF dự kiến chờ Đại hội khóa 10 đầu năm 2027 trước khi tính đến việc gia hạn với thầy Kim. Theo kế hoạch, Asian Cup 2027 được xem là cột mốc đánh giá cho việc Đội tuyển Việt Nam còn có thể vươn tầm với thầy Kim hay không. Tuy nhiên, khi lịch thi đấu bị thay đổi, mọi tính toán đều phải được cân nhắc lại.

Việc Asian Cup 2027 hoãn lại buộc VFF phải đưa ra quyết định sớm hơn dự kiến. Việc đàm phán gia hạn ngay từ bây giờ có thể mang lại sự an tâm cho Ban huấn luyện cũng như duy trì tính ổn định cho đội tuyển, nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn nếu phong độ của "Những chiến binh sao vàng" trong năm 2027 không mang lại sự thuyết phục. Sau Đại hội khóa 10 đầu năm 2027, bộ máy lãnh đạo mới của VFF sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ trong việc đánh giá và đưa ra quyết định tiếp tục đặt niềm tin, gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Kim Sang-sik hay tìm kiếm một nhà cầm quân mới để tái thiết đội tuyển và chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Việc Asian Cup 2027 hoãn lại cũng khiến lịch thi đấu các giải quốc nội buộc phải điều chỉnh. Theo kế hoạch ban đầu, V.League và các giải đấu khác dự kiến tạm nghỉ từ ngày 26/12/2026 đến hết ngày 11/2/2027 để nhường thời gian cho Đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2027 và sau đó là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Quãng nghỉ này sẽ khiến mật độ thi đấu cuối mùa giải trở nên cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên, với việc AFC dời lịch Asian Cup 2027, các giải đấu quốc nội dự kiến vẫn diễn ra bình thường và nhờ đó, mật độ thi đấu cũng được phân bố lại theo chiều hướng dễ thở hơn với các đội bóng cũng như cầu thủ.