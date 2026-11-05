Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Ngày 5/11, Cristiano Ronaldo quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Siêu sao sinh năm 1985 công bố quyết định này thông qua một video dài 5 phút, khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Cristiano Ronaldo thông báo chia tay đội tuyển quốc gia. (Video: @cristiano/Instagram)

“Ngày phải trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia cuối cùng cũng đến. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc áo ấy thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm, tôi có được vinh dự và trách nhiệm khoác lên mình chiếc áo đó, bảo vệ màu cờ sắc áo và mang nó đến những sân vận động trên khắp thế giới”, Ronaldo chia sẻ.

Thông tin xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Ronaldo được cho là xảy ra bất đồng lớn với HLV Jorge Jesus. Theo giới truyền thông, mâu thuẫn khiến tiền đạo kỳ cựu rời nơi tập trung của đội tuyển trong đợt thi đấu quốc tế hồi tháng 9 và tháng 10.

Ban đầu, Ronaldo được kỳ vọng trở lại trong đợt tập trung tháng 11, khi Bồ Đào Nha chuẩn bị gặp Đan Mạch và Xứ Wales. Tuy nhiên, cầu thủ 41 tuổi đã lựa chọn khép lại sự nghiệp quốc tế.

Ronaldo giã từ ĐTQG Bồ Đào Nha.

Ronaldo thừa nhận đây là quyết định khó khăn, bởi có những lựa chọn không chỉ được đưa ra bằng lý trí mà còn bằng trái tim. Anh nhấn mạnh bản thân luôn cống hiến hết khả năng mỗi khi khoác áo đội tuyển, bất kể thành công hay thất bại.

“Tôi cũng từng mắc sai lầm, từng đau khổ. Có những thời điểm tôi không thể mang đến cho người dân Bồ Đào Nha điều mà họ khao khát nhất. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Và trên hết, tôi chưa bao giờ ngừng cảm thấy tự hào khi được đại diện cho Bồ Đào Nha”, siêu sao 41 tuổi chia sẻ.

Trong thông điệp chia tay, tiền đạo 41 tuổi cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, ban huấn luyện, đội ngũ y tế và gia đình vì đã đồng hành cùng anh suốt 23 năm.

“Những bàn thắng rồi sẽ trở thành quá khứ. Những chiếc cúp sẽ nằm lại trong bảo tàng. Những kỷ lục rồi cũng sẽ bị phá vỡ. Nhưng có một điều mà thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa: vị trí mà chúng ta chiếm giữ trong trái tim mọi người”, anh viết.

Ronaldo khẳng định dù không còn thi đấu cho đội tuyển, anh vẫn sẽ dõi theo và cổ vũ Bồ Đào Nha. Anh mong muốn thế hệ cầu thủ tiếp theo tiếp tục chinh phục những thành tích mới.

“Tôi đã dành cả cuộc đời để phấn đấu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra rằng chiến thắng vĩ đại nhất chính là việc mình đã xứng đáng được đại diện cho đất nước tuyệt vời nhất thế giới”, Ronaldo bày tỏ.

Ngày 30/10, Ronaldo ghi 3 bàn thắng vào lưới Al Kholood, nâng tổng số pha lập công chính thức trong sự nghiệp lên 985. Anh nhiều khả năng sẽ là cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới chạm mốc 1.000 bàn thắng.

Trước đó, Ronaldo giành giải thưởng Ballon d’Or of All Time, danh hiệu do người hâm mộ bình chọn nhằm xác định chủ nhân Quả bóng Vàng xuất sắc nhất mọi thời đại.