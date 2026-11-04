Lịch thi đấu C1: Manchester City làm khách trước Leipzig, Liverpool và Arsenal hướng tới chiến thắng

Manchester City cần giành 3 điểm trước RB Leipzig để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. (Ảnh: MCFC)

Tâm điểm loạt trận rạng sáng 5/11 là cuộc đối đầu giữa RB Leipzig và Manchester City trên sân Red Bull Arena lúc 3 giờ. Sau thất bại 2-4 trước Paris Saint-Germain ở lượt trận thứ hai, Manchester City đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại AEK Athens 5-1. Đại diện nước Anh hướng tới 3 điểm tiếp theo nhằm củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Manchester City có cơ sở để tự tin khi thắng 4 trong 6 lần đối đầu Leipzig tại các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Đặc biệt, Erling Haaland từng ghi 12 bàn trong 8 lần chạm trán đội bóng Đức khi khoác áo Borussia Dortmund và Manchester City. Tuy nhiên, Leipzig vẫn là đối thủ khó chịu, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Trước đó, Liverpool làm khách trước Fenerbahce lúc 0 giờ 45 ngày 5/11. Đội bóng thành phố cảng nước Anh đang duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận, trong đó có chiến thắng 4-3 trước Villarreal. Dù được đánh giá cao hơn, Liverpool cần thận trọng khi Fenerbahce có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng thời điểm, Real Madrid đối đầu AEK Athens trên đất Hy Lạp. Sau chiến thắng 4-1 trước Leipzig ở lượt trận trước, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hướng tới 3 điểm tiếp theo để duy trì vị thế trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Ở trận đấu diễn ra lúc 3 giờ, Arsenal làm khách trước Slavia Praha. Đại diện Ngoại hạng Anh đang thể hiện phong độ ổn định, với thành tích bất bại sau 3 lượt trận. Đáng chú ý, Arsenal chưa từng thua Slavia Praha trong 5 lần đối đầu trước đây tại đấu trường châu Âu.

Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc chạm trán giữa Porto và Napoli. Đại diện Italia cần cải thiện thành tích trên sân khách, trong khi Porto có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tương đối tốt trước các câu lạc bộ Italia.

Cũng trong loạt trận này, Borussia Dortmund tiếp đón Real Betis, PSV Eindhoven đối đầu Club Brugge, Lens gặp Como, còn Viking chạm trán Sabah.

Với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý, lượt trận thứ tư được kỳ vọng sẽ tạo thêm biến động trên bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League, khi các đội bóng tiếp tục cạnh tranh vị trí trong nhóm 8 đội dẫn đầu để giành quyền trực tiếp vào vòng 1/8.

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