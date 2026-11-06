Rời tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo phải tính lại giấc mơ 1.000 bàn

Thời điểm Ronaldo chinh phục cột mốc 1.000 bàn có thể bị đẩy lùi. Ảnh: Reuters.

Hôm 5/11, Ronaldo xác nhận giải nghệ ở cấp độ đội tuyển sau đợt tập trung tháng 11, khép lại hơn hai thập kỷ cống hiến cho Bồ Đào Nha. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn cơ hội bổ sung bàn thắng trong màu áo Bồ Đào Nha. Toàn bộ hy vọng chinh phục cột mốc lịch sử 1.000 bàn giờ đây phụ thuộc vào phong độ của CR7 tại Al Nassr.

Ronaldo vừa tạo nên dấu ấn đáng chú ý khi lập hat-trick trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al Kholood hôm 29/10. Ba pha lập công này giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 985. Như vậy, anh chỉ còn thiếu 15 bàn nữa để trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 1.000 bàn thắng.

Theo tính toán của AS, tháng 4/2027 có thể là thời điểm Ronaldo cán mốc 1.000 bàn. Theo lịch thi đấu dự kiến, Al Nassr còn chín trận trong những tuần cuối năm 2026, trải dài ở Saudi Pro League, AFC Champions League, King’s Cup và Saudi Super Cup.

Ngoài ra, đội bóng Saudi Arabia vẫn phải sắp xếp lại trận đấu Champions League bị hoãn với Al-Wasl của UAE. Thời điểm tổ chức trận đấu này hiện chưa được xác định.

Ronaldo cần thêm 15 bàn nữa để chinh phục cột mốc 1.000 pha lập công. Ảnh: Reuters.

Về lý thuyết, Ronaldo hoàn toàn có khả năng ghi 15 bàn trong chín hoặc mười trận đấu. Tuy nhiên, thống kê gần đây cho thấy đây không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Trong năm 2026, chân sút 41 tuổi ghi được 28 bàn sau 42 lần ra sân, đạt hiệu suất trung bình 0,67 bàn mỗi trận. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Ronaldo cần khoảng 23 trận đấu nữa để hoàn thành mục tiêu.

Đáng chú ý, Al Nassr sẽ không thi đấu trong khoảng thời gian từ ngày 20/12 đến 8/2. Quãng nghỉ kéo dài này khiến cơ hội chạm cột mốc 1.000 bàn của Ronaldo bị lùi lại. Đây là lý do khiến Ronaldo có thể phải chờ đến cuối tháng 4/2027 mới đạt được thành tích lịch sử.

Tất nhiên, Ronaldo vẫn có thể tạo nên bất ngờ nếu duy trì phong độ bùng nổ như trận đấu với Al Kholood. Tuy nhiên, để ghi đủ 15 bàn trong tối đa 10 trận còn lại của năm 2026, CR7 phải đạt hiệu suất 1,5 bàn mỗi trận.

Đây là thử thách rất lớn, ngay cả với một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.