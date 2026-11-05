Tin mới vụ nữ tài xế VF3 chèn ép, va chạm với người đang mang thai điều khiển xe máy điện

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai cho biết đơn vị đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn Clip ngắn ghi lại hình ảnh 1 chiếc xe ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24 liên tiếp chèn ép rồi va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy điện, gây bức xúc trong dư luận và Nhân dân.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã tiến hành triệu tập và làm việc với người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang (sinh năm 1990), trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, Sang khai nhận: “Khoảng 15 giờ ngày 01/11/2026, tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai, Sang điều khiển ô tô chở con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân.

Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị PTT, sinh năm 1990, trú tại phường Cam Đường điều khiển xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị PTT di chuyển về phía trước. Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị PTT điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát xe máy điện, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị PTT khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường. Chị PTT được xác định đang mang thai và được điều trị tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai.

Võ Tuyết Sang tại Cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Võ Tuyết Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của chị PTT. Việc chèn ép xe máy điện xuất phát từ sự bức xúc khi hai bên xảy ra cãi vã, muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.