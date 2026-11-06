Sôi nổi Giải bóng đá đại đoàn kết phường Hải Vân

Giải do Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND phường Hải Vân tổ chức, quy tụ 8 đội bóng là liên quân các khu dân cư và đơn vị trên địa bàn phường. Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong đó, vòng bán kết, tranh hạng Ba và chung kết xác định chức vô địch diễn ra trong ngày 7 và 8/11. Những ngày qua, vòng bảng của giải đấu mang đến những trận cầu sôi động, cống hiến nhiều pha bóng gay cấn, đẹp mắt cho khán giả.

Theo Ban tổ chức, giải hòa chung không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Thông qua giải, tạo sân chơi thể thao lành mạnh và tăng cường giao lưu, gắn kết, thắt chặt đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân.