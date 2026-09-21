Tác giả: Trương Mạn Quyên / NXB Phụ nữ Việt Nam-Rubik Books

Chúng ta nơi lưng chừng đời

Cha mẹ già đi, trách nhiệm gia đình lớn hơn, còn bản thân cũng không còn trẻ. Từ trải nghiệm chăm sóc cha mẹ, Trương Mạn Quyên viết về những mất mát, tình cảm và ước mơ dang dở của tuổi trung niên. Cuốn sách không chỉ nói về những gánh nặng của tuổi trưởng thành mà còn gợi mở một chặng đời con người hiểu mình hơn, bớt sống theo ánh mắt người khác và đủ tự do để trở lại với những điều từng bỏ lỡ.

Có tất cả, tại sao vẫn không hạnh phúc?

Sự nghiệp, gia đình, địa vị có thể khiến một người trông rất thành công, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn xuất hiện nếu cuộc sống ấy không phải điều họ thực sự mong muốn.

Con người có thể đạt được vị trí đáng mơ ước nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng nếu luôn cố trở thành hình mẫu mà người khác mong đợi. Ảnh minh họa: Euronews.

Tại buổi diễn thuyết ở Trung tâm Văn hóa tin tức Quang Hoa ở Hong Kong (Trung Quốc), trong lòng tôi tràn ngập háo hức vì được gặp lại những người bạn luôn mong ngóng nhớ thương. Dù trước đó đã trải qua liên tiếp sáu cuộc phỏng vấn từ các tòa soạn, kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi.

Một tiếng rưỡi chia sẻ hành trình nội tâm những năm qua của mình. Sau tuổi 50 nhiều điều treo lơ lửng bấy lâu dần trở nên rõ rệt. Tôi biết mình sẽ “già đi trong cô đơn” giữa đô thị, và rồi cũng sẽ “chết đi trong cô đơn”, nhưng tôi không sợ sự cô đơn nên chẳng hề cảm thấy đó là điều bi thảm.

Ở tuổi trung niên, tôi đã hiểu đời người khó tránh khỏi cái chết. Điều quan trọng là trước khi bước đến điểm dừng, ta sắp xếp cuộc sống thế nào để không còn nhiều nuối tiếc.

Tại sao tôi không hạnh phúc?

Sau phần diễn thuyết của mình, tôi đã dành ra nửa tiếng để giao lưu với khán giả. Người đầu tiên giơ tay hỏi là một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, rất sắc sảo và điềm đạm. Bà có mái tóc dài xõa vai, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, thân hình thon gọn, mặc một bộ đồ và túi xách hiệu, trông như một quý bà đúng nghĩa.

Thực ra, tôi đã chú ý tới người phụ nữ này ngay từ khi bắt đầu vì bà ngồi ở vị trí trung tâm của hàng ghế VIP dành riêng cho khách mời, rõ ràng là một nhân vật quan trọng trong sự kiện này.

Bà nói bà sở hữu một “đế chế” về thẩm mỹ y khoa, là một người phụ nữ thành đạt nổi tiếng ở Hong Kong. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng, không phải vì tôi không nhận ra bà, mà vì trong bài diễn thuyết vừa rồi tôi đã chia sẻ quyết tâm từ chối thẩm mỹ y khoa.

“Sự lão hóa là điều không thể tránh khỏi, vậy thì cứ để nó đến. Tôi muốn thử xem cảm giác đó như thế nào, đó cũng là một thử thách, tôi hy vọng có đủ dũng khí để chấp nhận chính mình.” Không ngờ, nữ hoàng thẩm mỹ lại ngồi ngay trước mặt tôi.

Bà kể rằng mình tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, tự khởi nghiệp và xây dựng một công ty mà nhiều người mơ ước. Bà nói rằng mình đã kết hôn, có một gia đình hạnh phúc với chồng và con cháu. Mọi người đều cho rằng bà rất thành công, và bà cũng nghĩ mình là một người thành công.

“Nhưng tôi cảm thấy mình không hạnh phúc.” Bà nhìn tôi thật sâu và nói lại lần nữa: “Tôi không hạnh phúc.” Sau đó, bà hỏi tôi: “Tại sao tôi lại không hạnh phúc?”

Bà có sắc đẹp, trí tuệ, gia đình, sự nghiệp. Từ khi còn trẻ cho đến giờ, bà vẫn luôn ở trên đỉnh cao, mọi thứ mà người khác khao khát, thiếu thốn và theo đuổi, bà đều đã có. Tuy nhiên, bà nhận ra rằng mình không hạnh phúc.

Bà hỏi một người mà có vẻ thiếu thốn rất nhiều, làm thế nào để hạnh phúc? Tôi đã từng không hạnh phúc khi tôi cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác, khi tôi đóng vai một người khác; khi tôi coi người khác là mục tiêu sống và quên đi nhu cầu của chính mình; khi tôi quá khao khát những gì người khác có mà bỏ qua những đặc điểm quý giá của bản thân. Nói chung, khi tôi không là chính mình, tôi không hạnh phúc.

Nếu một người không thể là chính mình, dù có bao nhiêu thứ mà người khác ngưỡng mộ, dù có leo lên được những vị trí cao đến đâu, thì họ cũng sẽ không hạnh phúc, bởi vì tất cả những thứ đó không phải là của mình, và cũng không phải là những gì mình thực sự muốn. Cuối cùng, nhìn lại cuộc đời, chỉ thấy sự trống rỗng.