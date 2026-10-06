Ca sĩ Đặng Ngọc Anh vay tiền làm album về Hà Nội, suýt bị cô giáo 'từ mặt'

Ca sĩ Đặng Ngọc Anh - Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2024 vừa ra mắt album Gửi mùa thu ở lại và MV Sau những ngày yêu xa. Đây là dự án âm nhạc riêng đầu tiên của nữ ca sĩ sinh năm 2004 sau khi giành Giải Nhất dòng Thính phòng tại Tiếng hát Hà Nội 2024.

Khi thực hiện dự án, Ngọc Anh vẫn là sinh viên năm cuối Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thay vì chọn một sản phẩm đơn giản để ra mắt, cô quyết định thực hiện album vật lý và MV được đầu tư công phu, với kinh phí lên tới tiền tỷ.

Ca sĩ Đặng Ngọc Anh.

Ngọc Anh thừa nhận đây là lựa chọn mạo hiểm ở tuổi 22. “Tôi cảm thấy dự án khá lớn, mạo hiểm nhưng để chín chắn, hoàn hảo thì không biết đến bao giờ. Tôi muốn mạnh dạn thực hiện một sản phẩm đầu tay, cũng như là dấu ấn đầu tiên trên con đường nghệ thuật của mình”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, người trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật cho dự án, kể chính học trò là người chủ động đề xuất làm một album về Hà Nội và mong muốn có ca khúc mới được sáng tác riêng.

Ý tưởng của Ngọc Anh đồng nghĩa với một khoản kinh phí không nhỏ. “Khánh Ly hỏi Ngọc Anh có bao nhiêu tiền vì phải tốn tiền tỷ để có MV và album chỉn chu, chất lượng âm nhạc. Ngọc Anh bảo con vay bố mẹ, vay cô”, cô giáo của nữ ca sĩ kể.

Nguyễn Khánh Ly cho biết cô cũng nhiều lần cho học trò mượn tiền để thực hiện dự án. Dù Ngọc Anh có nhiều show diễn, mức cát-sê của một ca sĩ trẻ chưa cao, trong khi album và MV đòi hỏi khoản đầu tư lớn.

Áp lực với Ngọc Anh không chỉ nằm ở tiền bạc. Trong quá trình thu âm, cô còn phải đối diện với những yêu cầu khắt khe từ người thầy hướng dẫn.

Nguyễn Khánh Ly tiết lộ hai cô trò từng có tới hai lần “từ mặt nhau” trong phòng thu vì bất đồng trong quá trình xử lý ca khúc. Đặc biệt, với Khi thành phố lên đèn, Ngọc Anh nhiều lần bật khóc vì áp lực. Đây là ca khúc khó, từng được những giọng ca như NSƯT Lan Anh, Anh Thơ thể hiện thành công nên nữ ca sĩ trẻ càng ý thức được sức nặng của tác phẩm.

“Cũng vì ca khúc đó cô trò từ mặt nhau 2 lần. Nhưng Ngọc Anh cố gắng rất nhiều, rất chăm chỉ, yêu nghề. Đó là điều Khánh Ly vui vì học trò dám bước chân trên một con đường khó, dám không sợ khó”, Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.

TS, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly tiết lộ hai cô trò từng có tới hai lần “từ mặt nhau” trong phòng thu vì bất đồng trong quá trình xử lý ca khúc.

Ngọc Anh cho biết cô chịu áp lực khi thể hiện những ca khúc vốn đã gắn với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ đi trước. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không đặt mục tiêu vượt qua những phiên bản kinh điển mà muốn mang đến cách hát trẻ trung hơn.

“Tôi muốn hát trẻ trung hơn, đưa nhạc thính phòng gần hơn tới giới trẻ gen Z”, cô nói.

Album Gửi mùa thu ở lại gồm 8 ca khúc, trong đó nhiều sáng tác quen thuộc về Hà Nội như Nhớ về Hà Nội, Hà Nội đêm mùa đông, Cảm xúc tháng mười, Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Hoàn Kiếm và Sau những ngày yêu xa.

Đặng Ngọc Anh cũng ra mắt MV Sau những ngày yêu xa kết hợp âm nhạc thính phòng với công nghệ 3D và AI. Trong MV, Ngọc Anh và nam diễn viên được quay trong không gian thật, sau đó kết hợp với phần bối cảnh được tái tạo bằng công nghệ. Ê-kíp phục dựng những hình ảnh Hà Nội xưa như khu phố cổ, tháp Hòa Phong, ga Hà Nội cũ.

MV “Sau những ngày yêu xa”.

Đạo diễn Việt Đặng cho biết việc sử dụng công nghệ xuất phát từ thực tế nhiều bối cảnh Hà Nội xưa không còn nguyên trạng. Cách làm này cũng giúp ê-kíp chủ động hơn trong việc tạo không gian phù hợp với câu chuyện của ca khúc.

Với Ngọc Anh, Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2024 mới chỉ là một dấu mốc. Cô chọn tiếp tục đi theo con đường thính phòng dù biết đây là lựa chọn không dễ dàng. “Tôi thích sự thử thách, khó mà vượt qua được để thấy mình trưởng thành hơn”, nữ ca sĩ nói.