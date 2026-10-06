Orange tái hợp Em Xinh 52Hz, giấu kín màn kết hợp cùng VSTRA đến phút cuối

Sau Cứ Thế, Orange tiếp tục làm mới màu sắc âm nhạc qua Người Xấu - sản phẩm đánh dấu sự kết hợp cùng 52Hz và VSTRA. Từng nhận được nhiều sự yêu thích khi hoà giọng trong Không Đau Nữa Rồi tại Em Xinh “Say Hi”, đây là lần đầu tiên Orange và 52Hz chính thức tái hợp trong một dự án âm nhạc cá nhân.

Với Người Xấu” Orange tiếp tục cho thấy dấu ấn trong quá trình định hình một ca khúc, từ ý tưởng ban đầu đến cách kết hợp cùng những cộng sự phù hợp như 52Hz, VSTRA và producer WOKEUP. Tiếp tục lựa chọn R&B làm chất liệu chủ đạo kết hợp cùng âm thanh điện tử hiện đại, Người Xấu tạo nên một không gian đa chiều, đồng điệu với phần hình ảnh siêu thực trong MV.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận được lời mời hợp tác từ Orange, 52Hz và VSTRA cho biết, cả hai đều không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ hay cân nhắc. Là một trong những cộng sự vô cùng ăn ý với Orange, 52Hz “đã biết mình phải làm gì khi nhận được lời mời”.

“VSTRA cũng ấn tượng với sự nhạy bén và hiểu tệp người nghe riêng của chị Orange. Vì hiểu tệp người nghe của mình sẽ dễ đồng cảm hơn khi có một mạch cảm xúc rõ ràng, chị Orange đã đưa ra những phản hồi phù hợp để VSTRA điều chỉnh lại lời bài hát. VSTRA vinh dự khi được làm việc cùng những nghệ sĩ có tính cách âm nhạc rõ ràng và hiểu rõ chính mình, cũng như người nghe của mình như chị Orange và chị 52Hz” - VSTRA bày tỏ.

Song hành cùng âm nhạc, MV cũng mở rộng thế giới của Người Xấu bằng ngôn ngữ thị giác mang tinh thần surreal - vừa ngọt ngào, vừa siêu thực. Nam chính xuất hiện dưới tạo hình kỳ dị, tượng trưng cho cái nhìn định kiến về một “người xấu”. Ngược lại, Orange gây ấn tượng mạnh khi lần đầu tiên xuất hiện với mái tóc cam cháy nổi bật cùng phong cách quyến rũ, nữ tính, trở thành điểm nhấn thị giác giữa bối cảnh đầy màu sắc.

Đặt những khung hình đậm chất tưởng tượng bên cạnh một câu chuyện tình yêu lãng mạn, Người Xấu không thuần túy kể về một mối tình viễn tưởng. Sự khác biệt của nhân vật nam đóng vai trò như một ẩn dụ cho câu hỏi: Khi một người bị cả thế giới dán nhãn “xấu”, liệu điều đó có làm thay đổi góc nhìn của đối phương?

Ca khúc tập trung vào cảm nhận của người trong cuộc - nơi cô gái hoàn toàn được che chở, trân trọng và yêu thương. Tinh thần chủ động khép lại quá khứ ấy cũng đánh dấu bước chuyển mình rạng rỡ của Orange, giúp nữ ca sĩ rũ bỏ những gam màu tăm tối trước đây để khoác lên diện mạo tươi tắn, tràn đầy năng lượng.

Người Xấu cũng tiếp nối hành trình mà Orange mở ra từ Cứ Thế, đánh dấu chương mới của nữ ca sĩ trong album phòng thu thứ 2 mang tên ĐÃ ĐỜI. Các sản phẩm liên tiếp mở ra tín hiệu rõ nét về một kỷ nguyên (era) mới, nơi âm nhạc của nữ ca sĩ đã có sự kết nối chặt chẽ và tính thống nhất.

Từ những tín hiệu được gieo trong Cứ Thế đến thế giới được mở rộng trong Người Xấu, ĐÃ ĐỜI đang dần tạo nên sự tò mò về những câu chuyện và màu sắc mà Orange sẽ mang đến, đồng thời tiếp tục mở ra chương tiếp theo đáng mong chờ trong âm nhạc của nữ ca sĩ.