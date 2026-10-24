Cỗ máy được lập trình

Nhìn PSG hạ Manchester City và Barcelona cùng tỷ số 4-2, ngay cả những cổ động viên khó tính nhất cũng không khỏi trầm trồ về sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique. PSG đang định vị họ không chỉ là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu và thế giới mà còn đáng xem nhất hiện tại.

Xem PSG thi đấu, người hâm mộ như được chứng kiến một đội bóng được lập trình sẵn. Đó là khả năng chuyền bóng đạt độ chính xác gần như tuyệt đối giữa Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz; là khả năng đi bóng xuyên phá và dứt điểm hiệu quả của Doue, Dembele; là lối chơi sức mạnh, tốc độ nhưng không thiếu sự mềm mại của Kvaratskhelia...

Các cầu thủ Paris Saint-Germain mừng bàn thắng vào lưới Barcelona. Ảnh: AP

PSG là tốc độ, chính xác và hiệu quả. “Ai có thể ngăn PSG vô địch Champions League mùa này?”, những lo lắng đã bắt đầu xuất hiện từ phía cổ động viên Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich... Xét về chuyên môn, PSG đã giành được 12 trong số 14 chức vô địch Ligue 1 gần đây nhất; cùng 2 chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp. Ở góc độ kinh doanh, Qatar Sports Investments-tập đoàn đầu tư nhà nước của Qatar chi ra khoảng 70 triệu euro để mua lại PSG cách đây 15 năm, nay giá trị của đội bóng đã đạt mức 4,25 tỷ euro.

Tất nhiên, để đạt đến đỉnh cao về thành tích và kinh doanh, PSG đã đi một bước tiến dài. Về cơ bản, quá trình đó trải qua 3 giai đoạn. Đầu tiên là làn sóng chiêu mộ những ngôi sao đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn còn hiệu quả, bao gồm Ibrahimovic và Beckham, sau đó là những siêu sao như Neymar, Mbappe và Messi. Khi vung tiền mua ngôi sao mà không thể bước lên đỉnh cao châu Âu, PSG đã chuyển hướng đề cao vai trò tập thể khi chiêu mộ Dembele, Doue, Barcola, Kvaratskhelia và những tài năng khác.

Trước khi đạt đến đỉnh cao như hiện tại, PSG từng nhiều lần bị xem là "kẻ học việc" ở Champions League, với chiến lược chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu rầm rộ nhưng thất bại. Từ khi huấn luyện viên Luis Enrique đến, PSG đã thay đổi triết lý, đội hình của họ không còn phụ thuộc vào ngôi sao, điều mà trước đây những Mbappe, Neymar từng nhận đãi ngộ như những hoàng tử. Khi một mũi tấn công bị phong tỏa, những cầu thủ khác sẵn sàng tạo đột biến bằng lối chơi luôn hướng về phía trước. Đó chính là khác biệt giữa một tập hợp những tên tuổi lớn và một tập thể được tổ chức chặt chẽ, giàu tính chiến đấu, luôn cùng nhau hướng về phía trước.