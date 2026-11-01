Hai đội bóng Nghệ Tĩnh cùng 'bay cao' trên bảng xếp hạng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An có thời điểm chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Ảnh chụp màn hình.

Lúc này tại V.League 2026/2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và Sông Lam Nghệ An (SLNA) đang trở thành những bất ngờ thú vị khi sở hữu chuỗi trận đầy ấn tượng. Sau 6 vòng đấu, SLNA đứng thứ 2 còn HLHT đứng ở vị trí thứ 4. Có thời điểm 2 đội bóng xứ Nghệ chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Không sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, cũng không có quá nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng cả hai lại đang làm được những điều mà những “ông lớn” như Thể Công – Viettel, Hà Nội FC… chưa thể làm được.

SLNA "lột xác" ở mùa giải năm nay với chuỗi 5 trận bất bại. Ảnh: SLNA FC.

Đã lâu lắm rồi người hâm mộ SLNA mới lại chứng kiến đội bóng có màn khởi đầu ấn tượng đến vậy. Sự khởi sắc trên sân cỏ không chỉ mang lại những kết quả tích cực mà còn đánh thức tình yêu bóng đá của khán giả. Những khán đài sân Vinh được lấp đầy, cổ động viên tìm đến sân ngày càng đông để tiếp lửa cho đội bóng quê hương. Sức hút ấy phần nào cho thấy niềm tin đang dần trở lại với bóng đá Nghệ An.

Điểm tựa của SLNA là một tập thể trẻ, có sự gắn kết và thấu hiểu giữa các vị trí. Những gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo xứ Nghệ như thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Lê Nguyên Hoàng, các tiền vệ Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Quý đang ngày càng trưởng thành. Bên cạnh đó, hai cầu thủ Việt kiều Karim Phi Long Trần và Abdel-Amine Đức Vinh Trần mang đến thêm những lựa chọn chất lượng.

SLNA sở hữu dàn cầu thủ trẻ triển vọng cùng với các ngoại binh và Việt kiều khá tốt. Ảnh: SLNA FC.

Các ngoại binh Jairo Rodrigues, Joseph Onoja, Luiz Guilherme và Bruno Pereira cũng đang đóng góp tích cực vào lối chơi chung. Sự kết hợp giữa sức trẻ, kinh nghiệm và khả năng hòa nhập của các nhân tố mới giúp SLNA hình thành một tập thể có tính cạnh tranh, thi đấu ăn ý và kỷ luật.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến vai trò của HLV Văn Sỹ Sơn. Nhà cầm quân này đang xây dựng một SLNA thiên về kiểm soát bóng, chủ động tổ chức thế trận và tạo áp lực lên đối thủ. Đội bóng xứ Nghệ không chỉ chơi chắc chắn trong phòng ngự mà còn có nhiều phương án tiếp cận khung thành.

SLNA đang khiến cả V.League phải e ngại. Ảnh SLNA FC.

Những pha phối hợp trung lộ, khai thác hai hành lang cánh hay chuyển đổi trạng thái nhanh được triển khai linh hoạt. Cách chơi ấy khiến SLNA trở thành đối thủ khó chịu, trong khi sự tự tin của các cầu thủ trẻ ngày càng được cải thiện.

Phía bên kia cầu Bến Thủy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang có mùa giải ấn tượng. Sau thất bại trước Công an Hà Nội ở trận ra quân, thầy trò HLV Phan Như Thuật đã có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 3 chiến thắng. Những kết quả tích cực, nổi bật là chiến thắng 3-1 trước Thể Công - Viettel ngay tại Hàng Đẫy và màn đánh bại Hải Phòng 2-1 trên sân nhà, cho thấy sự tiến bộ rõ nét của đội bóng núi Hồng.

Đội bóng núi Hồng sở hữu chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 3 chiến thắng.

Trận hòa 1-1 trên sân Thanh Hóa mới đây, với bàn gỡ của Daniel Passira ở những phút cuối, tiếp tục cho thấy tinh thần thi đấu kiên trì của toàn đội. Những màn trình diễn ấy đang giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận được nhiều kỳ vọng hơn từ người hâm mộ.

Một trong những điểm nhấn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là sự đa dạng trong cách tổ chức tấn công. Đội bóng không còn phụ thuộc vào một phương án cố định mà biết tận dụng những tình huống phối hợp, đánh biên, bóng dài và cả những cú dứt điểm từ tuyến hai.

Đặc biệt, dấu ấn của các ngoại binh rất đậm nét. Daniel Passira đang là mũi nhọn chủ lực trên hàng công với khả năng di chuyển, tranh chấp và săn bàn hiệu quả. Luiz Antonio mang đến khả năng điều tiết, phân phối bóng cùng những cú sút xa chất lượng.

Phong độ của các ngoại binh là điểm tựa để đội bóng núi Hồng bay cao.

Đằng sau những chuyển biến ấy là vai trò của HLV Phan Như Thuật. Nhà cầm quân xứ Nghệ đang từng bước kết nối những nhân tố mới, phát huy khả năng của từng cầu thủ và xây dựng một tập thể có tính tổ chức cao. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ có sự đa dạng trong tấn công mà còn duy trì được tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật và sự đoàn kết.

Dù lực lượng có nhiều thay đổi trước mùa giải, các cầu thủ vẫn cho thấy sự gắn kết, sẵn sàng hỗ trợ nhau và chiến đấu đến những phút cuối cùng. Đây cũng là nền tảng giúp đội bóng núi Hồng duy trì sự ổn định trong chặng khởi đầu mùa giải.

Chuỗi trận ấn tượng của HLHT có dấu ấn của HLV Phan Như Thuật.

Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có những cách tiếp cận chiến thuật khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần tập thể, tính kỷ luật và dấu ấn của những người cầm quân.

Mùa giải vẫn còn dài, những thử thách phía trước chắc chắn không nhỏ. Tuy nhiên, sự khởi sắc của hai đội lúc này không chỉ mang ý nghĩa về điểm số hay thứ hạng mà còn góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tin của người hâm mộ. Đó là tín hiệu đáng mừng, mở ra kỳ vọng về một mùa giải thành công hơn cho bóng đá Nghệ Tĩnh.