Giá vàng tiếp đà giảm mạnh, vàng nhẫn giảm 2,5 triệu đồng/lượng

Vàng nhẫn giảm 2,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h19'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 136-139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC 5 chỉ cũng giảm 2,4 triệu đồng/lượng hai chiều, mua vào/bán ra ở mức 136-139,02 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 136-139,03 triệu đồng/lượng, cũng giảm 2,4 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng tiếp đà giảm mạnh. Vàng miếng SJC giảm 2,4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99 giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 131,8-135,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 131,8-135,9 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng. Nữ trang 999,9 giá 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 12h01', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 136-139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giá 134-138 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng hai chiều nhưng giảm mạnh so với sáng qua. Cùng thời điểm sáng qua, mặt hàng này giao dịch ở mức 136-140 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 133,8-139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng hai chiều.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 131,8-136,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 131,6-136,6 triệu đồng/lượng, cũng giảm 2,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 136-139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 133,6-137,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 130,5-135 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 134,5-139 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 132-136,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC niêm yết giá 136-139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo 999,9 giao dịch ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới 3.900 đô la/ounce

Giá vàng thế giới đã chạm mức thấp nhất trong một năm vào cuối ngày thứ sáu (30/10), khi cổ phiếu công nghệ lao dốc trong bối cảnh lo ngại rằng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thể không mang lại đủ lợi nhuận.

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Giá vàng giao ngay giảm 3,5% xuống còn 3.880,97 đô la/ounce vào lúc 2h13 chiều ET (18h13 GMT) - mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm 3,3% xuống còn 3.898,90 đô la/ounce.

"Trời đang sụp xuống. Kim loại sẽ không thể thoát khỏi lực hấp dẫn của một đợt điều chỉnh cổ phiếu tồi tệ. Lợi nhuận là nền tảng của đợt tăng giá AI và giờ trụ cột đó đang cho thấy một số vết nứt", nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong thốt lên khi mô tả diễn biến giao dịch giá vàng chiều qua.

Sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ có thể đã dẫn đến việc bán tháo bắt buộc các tài sản trú ẩn an toàn, chẳng hạn như vàng, và các lệnh gọi ký quỹ, các nhà phân tích tại Commerzbank cho biết trong một báo cáo, đồng thời nói thêm rằng họ kỳ vọng kim loại quý sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Giá vàng đã giảm 30% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 5.595 đô la/ounce vào tháng Giêng do đặt cược vào việc lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn và hiện đang chịu áp lực từ nhu cầu yếu ở châu Á. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nhu cầu của ngân hàng trung ương có xu hướng tăng lên bất cứ khi nào giá vàng dưới 4.000 đô la.

Trong khi đó, ba kim loại quý màu trắng - bạc, bạch kim và palladium - thiếu sự hỗ trợ mà vàng đã nhận được trong những năm gần đây từ các giao dịch mua của ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư trú ẩn an toàn.

Sự sụt giảm từ 7 - 9% trong tuần này của bạc, bạch kim và palladium, so với mức giảm 2,9% của vàng, đã đưa chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của chúng vào vùng "quá bán" lần đầu tiên sau ba năm, báo hiệu sức mạnh của đà giảm giá hiện tại. "Điều đặc biệt đáng lo ngại đối với kim loại trắng là sự suy giảm diễn ra từ từ và dai dẳng chứ không phải là một sự tăng vọt mạnh mẽ rồi nhanh chóng phục hồi", ông Wong bổ sung.

Để mua một ounce vàng, hiện nay người ta cần 79 ounce bạc, nhiều nhất trong 11 tháng, so với 46 ounce vào tháng Giêng, khi giá bạc đạt mức cao kỷ lục 122 đô la. Xét về mặt lịch sử, bạc vẫn còn dư địa để giảm giá hơn nữa so với vàng: theo công ty tư vấn Metals Focus, tỷ lệ này trung bình là 82 trong giai đoạn 2020 - 2025.

Bạch kim và paladi đã chạm mức thấp nhất trong 13 và 17 tháng tương ứng, với paladi giảm xuống dưới 1.000 đô la một ounce và tỷ lệ vàng-bạch kim tăng lên 2,7, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025.

Bạch kim giảm 4,2% xuống còn 1.425,02 đô la, trong khi paladi giảm 3% xuống còn 976,08 đô la do áp lực từ những lo ngại về nhu cầu của ngành ô tô.

Tỷ giá tại Vietcombank ngày 31/10.