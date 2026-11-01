Tuyển Việt Nam: Hoàng Đức không ổn, HLV Kim Sang Sik thêm âu lo

Hoàng Đức mệt

CLB Ninh Bình có sự khởi đầu như mơ ở V-League 2026/27, khi từng dẫn đầu bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu với 3 chiến thắng và 1 trận hoà.

Thế nhưng, những thất bại trước CLB CA TPHCM và mới nhất trước Hà Nội FC đã đẩy đội bóng đất Cố đô Hoa Lư rơi xuống vị trí thứ 5. Đáng nói, Hoàng Đức đã chơi không tốt khiến đội nhà nhận 2 thất bại vô cùng đáng tiếc.

Hoàng Đức đang cho thấy sự hụt hơi trong những vòng đấu vừa qua

Ở trận thua đầu tiên, Hoàng Đức không theo kịp và ngăn chặn Olaha Mạnh Đức trong tình huống đội khách phản công trước khi cầu thủ nhập tịch bên phía CLB CATPHCM chuyền cho Jason Cummings ghi bàn.

Trong thất bại mới nhất trước Hà Nội FC, 2 bàn thua mà CLB Ninh Bình đều đến từ khu vực mà Hoàng Đức án ngữ. Hai Long dễ dàng vượt qua rồi kiến tạo cho Yuval Sade gỡ hoà, sau đó Aymeric Faurand ấn định chiến thắng.

Điểm dễ nhận thấy trong các pha bóng: đội trưởng tuyển Việt Nam cho thấy sự hụt hơi khá rõ, không đưa ra được tình huống tranh chấp đủ quyết liệt. Và khi Hoàng Đức không ổn, Ninh Bình cũng vì thế mà tụt dốc.

HLV Kim Sang Sik đau đầu

Ít ngày tới, tuyển Việt Nam công bố danh sách hội quân chuẩn bị cho FIFA Days tháng 11 và với những gì mà Hoàng Đức đang cho thấy, có lẽ đủ khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu.

Trong bối cảnh quá nhiều trụ cột khả năng cao vắng mặt ở đợt tập trung sắp tới, Hoàng Đức được kỳ vọng giúp ông Kim Sang Sik hoàn thành các mục tiêu chiến thắng cũng như thử nghiệm nhân sự.

HLV Kim Sang Sik phải đau đầu

Đội trưởng tuyển Việt Nam đương nhiên vẫn là cái tên quan trọng nhất, cũng như sở hữu đẳng cấp chơi bóng rất cao so với mặt bằng chung. Nhưng với thể trạng hiện thời của Hoàng Đức buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải tính toán, thậm chí là thận trọng nếu không muốn mất thêm quân cho Asian Cup vì chấn thương.

Và bài toán lúc này dành cho HLV Kim Sang Sik không chỉ là chuyện có dùng Hoàng Đức ở FIFA Days không, mà còn ở chỗ ai sẽ thay tiền vệ này nếu vắng mặt hoặc chưa lấy lại thể trạng tốt nhất ở đợt tập trung sắp tới.

Đây mới là vấn đề đáng nói, bởi Hoàng Đức dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc gần như không thể thay thế. Thế nên, thuyền trưởng Việt Nam không khỏi lo lắng, nhất là trong bối cảnh đội gặp khó về lực lượng.