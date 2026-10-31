Atletico Madrid chiếm ngôi đầu của Barcelona

Chiến thắng cũng giúp thầy trò Diego Simeone tạm chiếm ngôi đầu La Liga với 1 điểm nhiều hơn Barcelona, đồng thời nối dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 9 trận và có trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp tại giải quốc nội.

Atletico khởi đầu không thực sự tốt và suýt phải trả giá ở phút 11. Daniel Requena tung cú sút uy lực từ khoảng cách 15 m, buộc Jan Oblak phải trổ tài cứu thua. Tình huống này giúp đội khách nhanh chóng lấy lại sự tập trung và bắt đầu kiểm soát thế trận. Atletico từng đưa bóng vào lưới sau phút 15 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Marcos Llorente cũng có cơ hội đáng chú ý với cú sút xa, song thủ môn Mathew Ryan đã phản xạ xuất sắc.

Sức ép của đội khách cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 36. Tận dụng sai lầm của Jon Ander Olasagasti trong khâu phòng ngự, Atletico tổ chức tấn công và Alejandro Grimaldo dứt điểm thành công trong khu vực 16,5 m, ghi bàn thắng thứ 4 của anh ở mùa giải này. Đội bóng của Simeone duy trì lợi thế đến hết hiệp một, tiếp tục thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn khi mới chỉ thủng lưới một bàn trong hiệp đầu tại La Liga mùa này.

Atletico Madrid trở thành đối trọng của Barca và Real.

Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục tạo ra những tình huống đáng chú ý. Một bàn thắng của Atletico bị từ chối vì việt vị, trước khi Kang-In Lee có cú sút từ ngoài vùng cấm đưa bóng dội xà ngang. Dù vậy, đội khách không phải chờ lâu để nhân đôi cách biệt. Giuliano Simeone đón đường chuyền thuận lợi của Alex Baena rồi dứt điểm đánh bại Ryan, ấn định chiến thắng 2-0.

Levante có cơ hội rút ngắn tỷ số ở giữa hiệp hai sau sai lầm của Llorente, nhưng Karl Etta Eyong lại bỏ lỡ tình huống dứt điểm ở cự ly khoảng 6 m. Đội chủ nhà không thể tạo thêm sức ép đáng kể trong những phút cuối và đành chấp nhận thất bại.

Kết quả này khiến Levante tụt xuống vị trí thứ 16, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng một điểm và bỏ lỡ cơ hội nối dài chuỗi ba trận bất bại trên sân nhà.

Trong khi đó, Atletico tiếp tục khẳng định phong độ ổn định với ba trận liên tiếp giữ sạch lưới tại La Liga. Sau 11 vòng đấu, đội bóng của Simeone mới chỉ để thủng lưới 8 bàn, trước khi hướng sự chú ý đến cuộc tiếp đón Bayern Munich tại Champions League vào tuần tới.

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