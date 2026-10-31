Alcaraz hạ gục Medvedev, vào chung kết Vienna Open 2026

Trận bán kết Vienna Open 2026 chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa Carlos Alcaraz và Daniil Medvedev, hai tay vợt sở hữu lối chơi tấn công đầy uy lực.

Ngay từ những game đầu tiên, cả hai nhập cuộc quyết tâm, liên tục tạo sức ép lên các game giao bóng của đối thủ. Đáng chú ý, từ game 4 đến game 5, mỗi tay vợt đều có cơ hội giành break.

Carlos Alcaraz vào chung kết Vienna Open 2026 - Ảnh: AGTP Tennis

Tuy nhiên, Alcaraz thể hiện sự sắc bén trong những thời điểm quyết định. Ngôi sao Tây Ban Nha tận dụng lợi thế để giành chiến thắng 6-4 trong set mở màn.

Bước sang set hai, Medvedev thi đấu đầy nỗ lực, liên tục gây khó khăn bằng những cú đánh sâu và khả năng phòng ngự bền bỉ.

Hai tay vợt tạo nên thế trận giằng co quyết liệt, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, Alcaraz chứng minh bản lĩnh vượt trội khi giành chiến thắng 7-2, qua đó khép lại set hai với tỷ số 7-6.

Chung cuộc, Alcaraz đánh bại Medvedev 2-0 (6-4, 7-6), giành tấm vé vào chung kết Vienna Open 2026.

Chiến thắng giúp "Tiểu Nadal" tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu ATP 500, đồng thời khẳng định phong độ ấn tượng trước những đối thủ hàng đầu.