Kane đá hỏng phạt đền sau khi giành Quả bóng vàng

Harry Kane trải qua trận "Der Klassiker" đầy cảm xúc ngay sau khi được vinh danh với Quả bóng vàng. Tiền đạo người Anh không ghi bàn, thậm chí bỏ lỡ quả phạt đền, nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn quan trọng với pha kiến tạo giúp Bayern Munich thoát thua Borussia Dortmund trong trận hòa 2-2. Kết quả này giúp hai đội tiếp tục duy trì thành tích bất bại và cùng dẫn đầu Bundesliga.

Trước trận đấu, các cổ động viên Bayern dành những lời tri ân cho Kane, người trở thành cầu thủ đầu tiên của đội bóng giành Quả bóng vàng kể từ năm 1981. Tuy nhiên, tâm điểm trên sân trong những phút đầu lại thuộc về Michael Olise với cú sút đưa bóng dội cột. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, trong đó Jobe Bellingham buộc Jonas Urbig phải trổ tài cứu thua. Dortmund thậm chí từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng của Bellingham không được công nhận vì lỗi phạm quy trong tình huống Carney Chukwuemeka cản trở thủ môn.

Dortmund chơi ấn tượng trên sân nhà của đại kình địch.

Bayern tận dụng thời điểm đối thủ chưa kịp ổn định để mở tỷ số ở phút cuối hiệp một. Konrad Laimer băng lên đón đường chuyền tinh tế của Olise, vượt qua Kobel trong pha đối mặt.

Sau giờ nghỉ, Kane có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Bayern được hưởng phạt đền vì bóng chạm tay Felix Nmecha. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh lại sút trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn vốn rất ấn tượng trên chấm 11 m. Trước đó, anh đã thực hiện thành công 25 trong 26 quả phạt đền tại Bundesliga.

Sai lầm của Kane khiến Bayern phải trả giá khi Dortmund nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Chukwuemeka kiến tạo để Serhou Guirassy dứt điểm vào góc gần, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Dẫu vậy, đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để tái lập lợi thế. Kane chuộc lỗi bằng pha di chuyển khôn ngoan, đón đường tạt bóng của Joshua Kimmich rồi đánh đầu chuyền ngang để Dayot Upamecano dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Tưởng như Bayern sẽ bảo toàn được chiến thắng, nhưng Fabio Silva đã phá hỏng bữa tiệc của đội chủ nhà bằng bàn gỡ hòa ở phút cuối. Cú dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ vào sân thay người giúp Dortmund giành lại 1 điểm quý giá.