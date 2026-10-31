Harry Kane thắng sít sao Mbappe ở Quả bóng vàng 2026

Harry Kane chỉ hơn người về nhì Kylian Mbappe 28 điểm trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2026, với số điểm lần lượt là 1.055 và 1.027.

Lamine Yamal, người có mùa giải bùng nổ cùng Barcelona và năm thứ hai liên tiếp vào top 3 cuộc bầu chọn, nhận 881 điểm.

Kết quả kiểm phiếu, được nhật báo thể thao Pháp L’Equipe - cơ quan chủ quản của tạp chí France Football - công bố hôm thứ Sáu (30/10), cho thấy cuộc đua rất sít sao ở nhóm dẫn đầu.

Kane chỉ hơn Mbappe 28 điểm. Ảnh: F.F

Chiến thắng cuối cùng nghiêng về cầu thủ Bayern Munich với cách biệt nhỏ, giúp anh trở thành người Anh đầu tiên sau 25 năm nâng cao danh hiệu đáng khao khát này.

Ở vị trí thứ 4, Quả bóng vàng World Cup 2026 - tiền vệ Rodri Hernandez - giành 726 điểm, còn ngôi sao Argentina Lionel Messi đứng thứ 5 với 612 điểm.

Những cái tên còn lại trong tốp 10 lần lượt là Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Michael Olise và Fabian Ruiz.

Đây là một trong những cuộc bầu chọn sít sao nhất lịch sử giải thưởng danh giá này, thậm chí còn căng thẳng hơn năm 2024, khi Rodri giành Quả bóng vàng với cách biệt chỉ 41 điểm so với Vinicius.

Theo xác nhận trước đó của giám đốc France Football, Vincent Garcia, sự hồi hộp và kịch tính kéo dài đến phút cuối. Khi lên đường tới London hôm thứ Hai, không ứng viên nào biết mình có giành Quả bóng vàng hay không.

Theo tiết lộ của L’Equipe, Kane được 40 nhà báo dành điểm số tối đa, so với 23 người chọn Mbappe. Cách biệt điểm số giữa hai người dẫn đầu là nhỏ thứ 4 trong lịch sử giải thưởng.

Harry Kane cầu thủ đầu tiên của Bayern Munich giành được Quả bóng vàng kể từ Rummenigge năm 1981.

Vincent Garcia giải thích Rodri đã làm giảm phiếu bầu của Yamal trong cuộc bầu chọn lần này - tương tự Vinicius và Jude Bellingham năm 2024.

“Tôi nghĩ đúng là trong đội tuyển Tây Ban Nha vô địch thế giới, số phiếu đã bị chia sẻ giữa Rodri và Lamine Yamal”, Vincent Garcia nhận định.

“Tôi nghĩ Rodri đã lấy bớt phiếu của Lamine Yamal trong cuộc bầu chọn này. Phiếu bầu có phần phân tán giữa các cầu thủ Tây Ban Nha, và trên hết, Tây Ban Nha nổi bật nhờ sức mạnh tập thể. Vì thế, rất khó chọn ra một cá nhân có màn trình diễn vượt trội so với phần còn lại”.

Kết quả Quả bóng vàng 2026 1.⁠ ⁠Harry Kane (Anh, Bayern Munich), 1.055 điểm. 2.⁠ ⁠Kylian Mbappe (Pháp, Real Madrid), 1.027 điểm. 3.⁠ ⁠Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona), 881 điểm. 4.⁠ ⁠Rodri (Tây Ban Nha, Barcelona), 726 điểm. 5.⁠ ⁠Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), 612 điểm. 6.⁠ ⁠Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG), 541 điểm. 7.⁠ ⁠Ousmane Dembele (Pháp, PSG), 418 điểm. 8.⁠ ⁠Erling Haaland (Na Uy, Man City), 378 điểm. 9.⁠ ⁠Michael Olise (Pháp, Bayern Munich), 296 điểm. 10.⁠ ⁠Fabian Ruiz (Tây Ban Nha, PSG), 201 điểm. 11.⁠ ⁠Jude Bellingham (Anh, Real Madrid), 107 điểm. 12.⁠ ⁠Pau Cubarsi (Tây Ban Nha, Barcelona), 101 điểm. 13.⁠ ⁠Achraf Hakimi (Maroc, PSG), 65 điểm. 14.⁠ ⁠Vitinha (Bồ Đào Nha, PSG), 59 điểm. 15.⁠ ⁠Declan Rice (Anh, Arsenal), 57 điểm. 16.⁠ ⁠Ferran Torres (Tây Ban Nha, PSG), 44 điểm. 17.⁠ ⁠Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 26 điểm. 18.⁠ ⁠Marc Cucurella (Tây Ban Nha, Real Madrid), 16 điểm. 19.⁠ ⁠Joao Neves (Bồ Đào Nha, PSG), 15 điểm. 20.⁠ ⁠Willian Pacho (Ecuador, PSG), 12 điểm. 21.⁠ ⁠Gabriel (Brasil, Arsenal), 11 điểm. 22.⁠ ⁠Lautaro Martinez (Argentina, Inter Milan), 11 điểm. 23.⁠ ⁠Nuno Mendes (Bồ Đào Nha, PSG), 8 điểm. 24.⁠ ⁠Luis Diaz (Colombia, Bayern Munich), 8 điểm. 25.⁠ ⁠Marquinhos (Brasil, PSG), 7 điểm. 26.⁠ ⁠Dayot Upamecano (Pháp, Bayern Munich), 5 điểm. 27.⁠ ⁠Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha, Manchester United), 5 điểm. 28.⁠ ⁠Julian Quinones (Mexico, Al-Qadsiah), 4 điểm. 29. ⁠Sadio Mane (Senegal, Al-Nassr), William Saliba (Pháp, Arsenal), 2 điểm