Trước chuyến làm khách tại đất Cảng, Đồng Nai đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn. Sau 5 vòng đấu, đội bóng của HLV Việt Thắng mới giành được 1 trận hòa, còn lại là 4 thất bại, qua đó chỉ có vỏn vẹn 1 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng lo ngại hơn, hàng công Đồng Nai chưa ghi nổi bàn thắng nào kể từ khi lên V-League.

Đội của Công Phượng chưa ghi nổi bàn nào ở V-League (Ảnh: CLB ĐN)

Trên sân Hải Phòng, mọi thứ không khá hơn với Đồng Nai khi họ tiếp tục "tịt ngòi". Không những thế, pha lập công duy nhất của Tagueu cuối hiệp 1 còn khiến đội khách hoàn toàn trắng tay và tiếp tục chôn chân ở vị trí 14/14, với vỏn vẹn 1 điểm sau 5 trận thua và 1 trận hòa.

Trong khi đó, 3 điểm giúp Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm.

Với những gì đã thể hiện, HLV Việt Thắng còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giúp Đồng Nai tìm được trụ lại V-League.

Khi hàng công vẫn chưa biết cách ghi bàn còn sự phối hợp giữa các tuyến chưa đạt yêu cầu, hành trình tại V-League 2026/27 hứa hẹn sẽ tiếp tục đầy gian nan với đội bóng này.