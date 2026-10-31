Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 9, bảng xếp hạng mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 9 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 9
Vòng 9 mở màn bằng chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Man Utd. Man City thua Brighton 0-1 ngay trên sân nhà.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.
BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
XH
Đội
TĐ
BT
BB
Đ
1
9
20
10
21
2
8
13
5
21
3
9
24
7
19
4
Chelsea
9
19
15
16
5
8
11
8
15
6
9
16
9
14
7
9
14
13
12
8
Hull City
9
11
10
11
9
9
9
8
11
10
Newcastle United
8
12
14
11
11
Aston Villa
8
9
12
11
12
9
14
18
11
13
Everton
8
8
9
10
14
Tottenham
8
8
10
9
15
Coventry City
9
9
16
9
16
Fulham
8
8
10
8
17
9
10
15
7
18
Crystal Palace
8
9
19
7
19
Nottingham Forest
9
6
12
6
20
Sunderland
9
7
17
5
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Man City 0-1 Brighton
Bàn thắng duy nhất của Yasin Ayari giúp Brighton thắng Man City 1-0. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Man City ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.
Man City kiểm soát bóng 63%, thực hiện tới 21 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của Man City không tốt. Đội chủ nhà đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,92 và tạo ra 5 cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi được bàn nào. Sự phung phí cơ hội, đặc biệt trong hiệp 2, khiến thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca thất bại.
Chelsea 2-0 Man Utd
Manchester United chơi tốt hơn trong hiệp một. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng mất kiểm soát ở đầu hiệp 2 sau khi Morgan Rogers ghi bàn mở tỷ số. Sự yếu kém của hàng phòng ngự “Quỷ đỏ” liên tục bị đối thủ khai thác.
Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ, đồng thời tạo cơ hội cho Cole Palmer ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Chelsea nâng tỷ số lên 2-0. Estevao sau đó bị hủy 1 bàn thắng vì lỗi việt vị. Nỗ lực đáp trả tốt nhất mà Man Utd tạo ra chỉ là 2 pha sút xa ở cuối hiệp 2, trong đó có một pha dứt điểm dội xà.
Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027
Vòng 9
Thứ Bảy, 31/10/2026
19:30
Sân Stamford Bridge
Chelsea
VS
Man Utd
▶FPT Play
22:00
Sân Etihad
Man City
VS
Brighton
▶FPT Play
22:00
Sân Vitality
Bournemouth
VS
Leeds United
▶FPT Play
22:00
Sân Brentford Community
Brentford
VS
Nottingham
▶FPT Play
22:00
Sân Coventry Building Society
Coventry
VS
Sunderland
▶FPT Play
22:00
Sân MKM
Hull City
VS
Ipswich Town
▶FPT Play
Chủ Nhật, 1/11/2026
00:30
Sân Tottenham Hotspur
Tottenham
VS
Crystal Palace
▶FPT Play
03:00
Sân Villa Park
Aston Villa
VS
Fulham
▶FPT Play
23:30
Sân Anfield
Liverpool
VS
Arsenal
▶FPT Play
Thứ Ba, 3/11/2026
03:00
Sân St.James’Park
Newcastle
VS
Everton
▶FPT Play
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ket-qua-ngoai-hang-anh-2026-2027-vong-9-bang-xep-hang-moi-nhat-ar1048498.html