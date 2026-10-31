Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 9, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 9

Vòng 9 mở màn bằng chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Man Utd. Man City thua Brighton 0-1 ngay trên sân nhà.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Manchester City

9

20

10

21

2

Arsenal

8

13

5

21

3

Brighton

9

24

7

19

4

Chelsea

9

19

15

16

5

Liverpool

8

11

8

15

6

Brentford

9

16

9

14

7

Bournemouth

9

14

13

12

8

Hull City

9

11

10

11

9

Leeds United

9

9

8

11

10

Newcastle United

8

12

14

11

11

Aston Villa

8

9

12

11

12

Ipswich Town

9

14

18

11

13

Everton

8

8

9

10

14

Tottenham

8

8

10

9

15

Coventry City

9

9

16

9

16

Fulham

8

8

10

8

17

Manchester United

9

10

15

7

18

Crystal Palace

8

9

19

7

19

Nottingham Forest

9

6

12

6

20

Sunderland

9

7

17

5

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Man City 0-1 Brighton

Bàn thắng duy nhất của Yasin Ayari giúp Brighton thắng Man City 1-0. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Man City ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Man City kiểm soát bóng 63%, thực hiện tới 21 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của Man City không tốt. Đội chủ nhà đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,92 và tạo ra 5 cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi được bàn nào. Sự phung phí cơ hội, đặc biệt trong hiệp 2, khiến thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca thất bại.

Man City thua Brighton 0-1. (Ảnh: Reuters)

Chelsea 2-0 Man Utd

Manchester United chơi tốt hơn trong hiệp một. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng mất kiểm soát ở đầu hiệp 2 sau khi Morgan Rogers ghi bàn mở tỷ số. Sự yếu kém của hàng phòng ngự “Quỷ đỏ” liên tục bị đối thủ khai thác.

Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ, đồng thời tạo cơ hội cho Cole Palmer ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Chelsea nâng tỷ số lên 2-0. Estevao sau đó bị hủy 1 bàn thắng vì lỗi việt vị. Nỗ lực đáp trả tốt nhất mà Man Utd tạo ra chỉ là 2 pha sút xa ở cuối hiệp 2, trong đó có một pha dứt điểm dội xà.

Chelsea thắng Man Utd 2-0. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại Hạng Anh

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Vòng 9

Thứ Bảy, 31/10/2026

19:30

Sân Stamford Bridge

Chelsea

VS

Man Utd

▶FPT Play

22:00

Sân Etihad

Man City

VS

Brighton

▶FPT Play

22:00

Sân Vitality

Bournemouth

VS

Leeds United

▶FPT Play

22:00

Sân Brentford Community

Brentford

VS

Nottingham

▶FPT Play

22:00

Sân Coventry Building Society

Coventry

VS

Sunderland

▶FPT Play

22:00

Sân MKM

Hull City

VS

Ipswich Town

▶FPT Play

Chủ Nhật, 1/11/2026

00:30

Sân Tottenham Hotspur

Tottenham

VS

Crystal Palace

▶FPT Play

03:00

Sân Villa Park

Aston Villa

VS

Fulham

▶FPT Play

23:30

Sân Anfield

Liverpool

VS

Arsenal

▶FPT Play

Thứ Ba, 3/11/2026

03:00

Sân St.James’Park

Newcastle

VS

Everton

▶FPT Play