Sông Lam Nghệ An cầm chân Công an Hà Nội, giữ nguyên thành tích bất bại

Sông Lam Nghệ An tiếp đón Công an Hà Nội là trận đấu mang ý nghĩa then chốt khi đội bóng xứ Nghệ đang bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng với thành tích bất bại, trong khi đội khách hành quân đến với quyết tâm chứng tỏ bản lĩnh của nhà cựu vô địch.

Sự kỳ vọng của khán giả đã được đền đáp bằng một màn so tài đỉnh cao, đậm chất chiến thuật và không thiếu những pha bóng bùng nổ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, bầu không khí trên sân lập tức được hâm nóng.

Công an Hà Nội nhanh chóng dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận. Hàng tiền vệ đội khách với sự cơ động của Quang Hải, Thành Long và Stefan Mauk đã giúp họ kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà. Ngay phút thứ 2, khoảng trống lộ ra tạo điều kiện cho các cầu thủ áo vàng dứt điểm, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Filip đã cứu thua trong gang tấc.

Những phút tiếp theo chứng kiến màn ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Đội khách triển khai các miếng đánh đa dạng, đặc biệt là sự xông xáo của Đình Bắc trong ngày tái ngộ người thầy cũ Văn Sỹ Sơn. Phút 24, Đình Bắc đi bóng tốc độ rồi phối hợp cùng Thanh Bình nhưng tình huống quyết định lại chưa đủ độ khó. Về phía đội chủ nhà, họ cũng có những pha đáp trả đầy ấn tượng như cú sút xa của Thành Đức ở phút 12 hay pha vuốt bóng vọt xà ngang trong gang tấc của Xuân Đại ở phút 35.

Leo Artur đã ghi bàn nhưng CAHN chỉ có thể rời sân với 1 điểm

Trong thế trận lùi sâu và kiên nhẫn chờ đợi sơ hở, Sông Lam Nghệ An đã thể hiện sự sắc bén đáng sợ. Phút 41, cả cầu trường sân Vinh vỡ òa trong cảm xúc. Trần Đức Vinh chọc khe tinh tế, xé toang hàng phòng ngự đối phương. Tiền đạo ngoại binh Luizao dũng mãnh băng xuống, xử lý gọn gàng trước khi cứa lòng hạ Nguyễn Filip.

Bước sang hiệp hai, Công an Hà Nội trong thế bị dẫn bàn không còn cách nào khác ngoài việc dốc toàn lực dồn ép. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn với những pha va chạm quyết liệt ở khu vực giữa sân. Hàng thủ Sông Lam Nghệ An dưới sự chỉ huy của Jairo đã thi đấu lăn xả, bẻ gãy hàng loạt đường lên bóng.

Thế nhưng, bản lĩnh của những ngôi sao bên phía đại diện thủ đô cuối cùng cũng lên tiếng. Phút 69, từ một pha tổ chức tấn công bài bản, tiền đạo Leo Artur chớp thời cơ tung cú dứt điểm hiểm hóc, san bằng cách biệt 1-1.

Những phút cuối trận, cả hai đều thi đấu đầy nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng tỷ số 1-1 được giữ nguyên. Trận hòa kịch tính phản ánh đúng cục diện thế trận, nơi sự kỷ luật và nhiệt huyết của Sông Lam Nghệ An đã cầm chân thành công sức mạnh tấn công của Công an Hà Nội bất kể đội chủ nhà phải đá nửa cuối hiệp 2 trong thế thiếu người vì thẻ đỏ.

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