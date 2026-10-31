Thép Xanh Nam Định tạm chiếm ngôi đầu V-League 2026-2027

Tối 31-10, trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tiếp đón Thể Công – Viettel tại vòng 6 V-League 2026-2027. Với lợi thế sân nhà, đội bóng thành Nam nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Wesley Nata mở tỷ số cho Thể Công - Viettel. Ảnh: Thể Công - Viettel

Khi những phương án tấn công của đội chủ nhà chưa kịp phát huy hiệu quả, Thể Công - Viettel đã sớm tạo nên bất ngờ. Phút thứ 8, từ quả phạt góc bên cánh phải của Tuấn Tài, Wesley Nata bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Thể Công - Viettel chơi tự tin, chủ động tổ chức pressing và gây sức ép ngay từ phần sân đối phương. Ngược lại, Thép Xanh Nam Định sớm chịu tổn thất khi tiền đạo Phạm Tuấn Hải gặp chấn thương và phải rời sân bằng cáng từ phút 16.

Dù vậy, lợi thế của Thể Công - Viettel không kéo dài được bao lâu. Phút 51, Paulinho nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Thép Xanh Nam Định.

Tận dụng ưu thế hơn người, Thép Xanh Nam Định lập tức gia tăng sức ép. Phút 55, Văn Vĩ có pha bứt tốc bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ đối phương rồi căng ngang thuận lợi để Trần Ngọc Sơn băng vào dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1.

Phút 76, Caio Cesar xử lý bóng khéo léo trước khi tung cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc xa, không cho thủ môn Văn Việt cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thép Xanh Nam Định.

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định mừng bàn thắng. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Trong những phút còn lại, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm. Ở phút bù giờ cuối cùng, thủ môn Văn Việt của Thể Công - Viettel lên tham gia phạt góc, bỏ trống khung thành. Tận dụng cơ hội, Ngọc Sơn sút bóng từ giữa sân vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thép Xanh Nam Định.

Với chiến thắng này, Thép Xanh Nam Định tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 với 13 điểm. Trong khi đó, Thể Công – Viettel tạm xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

Trên sân nhà, Hải Phòng FC thắng Đồng Nai FC 1-0. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An hòa Công an Hà Nội FC 1-1, giữ vững mạch bất bại kể từ đầu mùa.