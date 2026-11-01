Yamal bùng nổ giúp Barcelona thắng 6-1

Yamal bùng nổ giúp Barcelona thắng đậm. Ảnh: Reuters.

Sau cú vấp trước Real Madrid ở vòng trước, Barcelona bước vào cuộc tiếp đón Alaves với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Đội chủ sân Camp Nou không mất nhiều thời gian để cụ thể hóa mục tiêu bằng lối chơi tấn công tốc độ và áp đảo.

Phút đầu tiên, Pedri tung đường chuyền sắc bén, tạo điều kiện để Fermin Lopez thoát xuống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Tiền vệ người Tây Ban Nha xử lý bình tĩnh trước khi căng ngang thuận lợi cho Raphinha băng vào dứt điểm, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đến giữa hiệp một, Lamine Yamal tung đường chuyền tinh tế, xé toang hàng phòng ngự Alaves để Fermin Lopez băng xuống. Tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút quyết đoán vào góc xa, nhân đôi cách biệt.

Đội bóng xứ Catalonia tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm hai bàn trước giờ nghỉ. Lopez một lần nữa đóng vai trò kiến tạo khi đưa Raphinha vào vị trí thuận lợi để hoàn tất cú đúp. Sau đó, đến lượt Yamal khép lại hiệp một hoàn hảo bằng pha dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, nâng tỷ số lên 4-0.

Barca áp đảo trước Alaves. Ảnh: Reuters.

Sau giờ nghỉ, Barcelona vẫn không có ý định giảm nhịp độ. Alaves từng có cơ hội ghi bàn khi Karim Adeyemi được đặt vào tư thế thuận lợi trước khung thành, nhưng tiền đạo này lại sút bóng lên trời.

Sự vượt trội của đội chủ nhà tiếp tục được thể hiện ở giữa hiệp hai. Lamine Yamal thoát xuống ở trung lộ rồi khéo léo tâng bóng qua đầu thủ môn Antonio Sivera. Bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng VAR vào cuộc và xác nhận pha lập công hợp lệ. Đây cũng là bàn thứ 10 của ngôi sao trẻ tại La Liga mùa này.

Khi chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay, HLV Hansi Flick chủ động rút một số trụ cột khỏi sân để giữ sức cho cuộc đối đầu Aston Villa tại Champions League vào giữa tuần tới. Dù vậy, Barcelona vẫn kịp ghi thêm bàn thứ 6 nhờ công Anthony Gordon với pha thoát xuống và dứt điểm tinh tế.

Alaves chỉ tìm được bàn thắng danh dự ở những phút cuối do công Mariano Diaz. Thất bại này khiến đội khách nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 7. Ngược lại, chiến thắng này giúp Barcelona lấy lại ngôi đầu La Liga với khoảng cách 2 điểm so với Atletico Madrid. Đáng chú ý, đây đã là chiến thắng thứ 24 của đội bóng xứ Catalonia trong 25 trận sân nhà gần nhất tại giải đấu.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.