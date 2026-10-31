Man Utd không thắng 7 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh

Tối 31-10 (giờ Việt Nam), Man Utd đến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea tại vòng 9 giải Ngoại hạng Anh 2026-2027. Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều đẩy cao đội hình tấn công với mục tiêu hướng tới chiến thắng.

Trong thế trận đôi công hấp dẫn, phút 34, từ tình huống đưa bóng vào của Maguire, tiền đạo Cunha đánh đầu nối đưa bóng đi vào lưới Chelsea. Các cầu thủ Man Utd ăn mừng sau khoảnh khắc trên, nhưng công nghệ VAR vào cuộc xác định Cunha đã việt vị và bàn thắng không được công nhận.

Morgan Rogers mừng bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea. Ảnh: AP

Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, Chelsea bước vào hiệp 2 với quyết tâm rất cao. Nỗ lực của chủ nhà được đền đáp ở phút 50, khi tân binh Morgan Rogers có tình huống sút xa ghi bàn mở tỷ số.

Trong thế bị dẫn trước, Man Utd tiếp tục nhận bất lợi về lực lượng. Phút 62, sau khi kiểm tra công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng thứ 2 và truất quyền thi đấu đối với Lisandro Martinez của Man Utd.

Trọng tài truất quyền thi đấu của Lisandro Martinez. Ảnh: AP

Thi đấu thiếu người, Man Utd gánh chịu nhiều sức ép và bàn thua thứ 2 đến như một sự tất yếu. Phút 64, Chelsea được hưởng phạt đền và Cole Palmer tận dụng thành công nâng tỷ số lên 2-0. Tới phút 70, tài năng trẻ Estevao sút tung lưới Man Utd, nhưng khi kiểm tra lại công nghệ VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng thứ 3 cho Chelsea.

Các cầu thủ Chelsea mừng bàn thắng thứ 2 vào lưới Man Utd. Ảnh: AP

Những phút còn lại, Chelsea tiếp tục tạo ra thế trận áp đảo, trong khi các cầu thủ Man Utd phải chịu nhiều sức ép. Dù vậy, Chelsea không thể tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn. Chung cuộc, Chelsea đánh bại Man Utd 2-0.

Bruno Fernandes và các đồng đội tiếp tục có trận đấu đáng quên. Ảnh: AP

Với thắng lợi trên, Chelsea vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 với 16 điểm, trong khi Man Utd xếp thứ 16 với 7 điểm. Đây là trận thứ 7 liên tiếp mà Man Utd không thắng ở giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 và là trận thua thứ 3 liên tiếp của “Quỷ đỏ” trên mọi đấu trường. Tính rộng ra trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man Utd thua 6 trận và hòa 3 trận.