Việt kiều Adou Minh nhận thẻ đỏ dù không thi đấu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Vinh, CLB Công an Hà Nội dâng cao ép sân. Trước sức ép dồn dập của đối thủ tới từ thủ đô, SLNA nỗ lực phòng ngự với những tình huống tranh chấp mạnh mẽ, tích cực áp sát và vào bóng rát. Phần đầu hiệp một diễn ra với nhịp độ cao, có nhiều pha va chạm quyết liệt khi hai đội chơi lăn xả.

Bất ngờ xảy ra ở phút 41 khi đội bóng xứ Nghệ mở tỷ số. Từ cánh phải, Abdel-Amine Trần Đức Vinh vẩy má ngoài sệt điệu nghệ. Luizao nhận bóng rồi xộc thẳng vào vùng cấm và cứa lòng tung lưới Nguyễn Filip để ghi bàn duy nhất của hiệp một.

Tới tận phút 70, sau hàng loạt nỗ lực hãm thành, CLB Công an Hà Nội mới gỡ hòa. Leo Artur phối hợp bật tường với Bryan Perea rồi xộc vào vùng cấm, tâng bóng thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ SLNA và dứt điểm buộc Cao Văn Bình phải nhận bàn thua.

Chỉ 6 phút sau khi thủng lưới, đội chủ nhà phải chơi thiếu người khi Lê Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai vì ăn vạ trong vùng cấm của CLB Công an Hà Nội.

Trọng tài rút thẻ đỏ tuyển thủ Việt kiều Adou Minh ở phút 87. Ảnh: SLNA.

Thẻ đỏ tiếp theo xuất hiện phút 87. Nguyễn Adou Leygley Minh dự bị cả trận và không vào sân, nhưng nhận thẻ đỏ sau lỗi phản ứng với trọng tài.

Trở lại với những diễn biến trong sân, CLB Công an Hà Nội không thể ghi thêm bàn dù chơi hơn người trong phần còn lại của trận đấu và chấp nhận hòa 1-1.

Trước khi chỉ có 1 điểm ở sân Vinh tối 31/10, đoàn quân của HLV Alexandre Polking hòa Thanh Hóa 1-1 và thua Hà Nội 1-2 trên sân nhà Hàng Đẫy.

Ở trận đấu cùng giờ, Hải Phòng thắng Đồng Nai 1-0 tại sân Lạch Tray. Đội chủ nhà ghi bàn đầu ở phút 44. Cú sút hụt của Hồ Minh Dĩ vô tình trở thành đường kiến tạo để Joel Tagueu xoay người dứt điểm một chạm tung lưới thủ môn Phạm Văn Phong. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Highlights Sông Lam Nghệ An 1-1 CAHN Tối 31/10, Sông Lam Nghệ An hòa Công An Hà Nội với tỷ số 1-1 tại vòng 6 V.League 2026/27.

Bảng xếp hạng sau loạt trận tối 31/10. Đồ họa: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).