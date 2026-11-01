4 thí sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026, ai sẽ là quán quân?

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 Chủ nhật ngày 1/11 trên VTV3.

4 thí sinh góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 gồm Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa, nhất quý I với 175 điểm), Lý Thái Dương (Phú Thọ, nhất quý II với 200 điểm), Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên, nhất quý III với 225 điểm) và Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội, nhất quý IV với 220 điểm).

4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Từ trái qua lần lượt là Nguyễn Huy Quang Minh, Đoàn Lê Anh Đức, Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương. Đây cũng là thứ tự xuất phát của 4 thí sinh tại trận chung kết năm.

Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) là thí sinh đầu tiên giành vé vào trận chung kết năm khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 175 điểm. Đây cũng là lần thứ hai Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sau 15 năm chờ đợi.

Trước Gia Bảo, tính cả trước và sau sáp nhập, Khánh Hòa đã có 3 cầu truyền hình trận chung kết Olympia và thành tích cao nhất đến nay là vị trí Á quân (Nguyễn Hải Đăng năm 2019, Đoàn Thanh Tùng năm 2025).

Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) nhất quý 1 với 175 điểm.

Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sau khi chiến thắng cuộc thi quý 2 với 200 điểm.

Thái Dương là học sinh mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) nhất quý 2 với 200 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) ghi tên mình vào trận chung kết năm, sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 225 điểm. Quang Minh là thí sinh có điểm thi quý cao nhất trong 4 thí sinh dự chung kết năm. Quang Minh là học sinh mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) nhất quý 3 với 225 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) là thí sinh cuối cùng lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với 220 điểm. Thành tích của Anh Đức giúp Hà Nội 2 năm liên tiếp có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đến nay có 7 học sinh lọt vào tới trận chung kết.

Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội) nhất quý 4 với 220 điểm.

Theo công bố của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, qua bốc thăm, thí sinh sẽ xuất phát ở vị trí số 1 trong trận chung kết là Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên); thứ 2 là Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội); thứ 3 là Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa); thứ 4 là Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ).

4 điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 cũng đã được xác định.

Điểm cầu Hà Nội được đặt ở Bảo tàng Hà Nội - công trình văn hóa khánh thành tháng 10/2010, nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Điểm cầu Hưng Yên được đặt tại Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam – công trình thể hiện tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với người nông dân.

Điểm cầu Phú Thọ được đặt tại khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điểm cầu Khánh Hòa được đặt tại Công viên biển Bình Sơn, thuộc phường Đông Hải, nằm bên bờ biển Bình Sơn - Ninh Chử.

Nếu Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành chiến thắng, Hà Nội sẽ có 3 quán quân Olympia (nhiều nhất cả nước), ngang với Quảng Ninh và Huế.

Hưng Yên cũng có cơ hội sở hữu quán quân thứ hai nếu Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, giành chiến thắng.

Trong khi đó, Phú Thọ sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia nếu Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương) giành chiến thắng.

Khánh Hòa cũng có cơ hội lần đầu có quán quân Olympia nếu Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, giành chiến thắng. Trước đó, thành tích cao nhất của Khánh Hòa là ngôi á quân, do Nguyễn Hải Đăng đạt được năm 2019 và Đoàn Thanh Tùng năm 2025.

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.