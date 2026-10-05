Chuyện gì đang xảy ra với Vinicius?

Vinicius là bài toán nan giải với Mourinho.

Được HLV Carlo Ancelotti xếp đá chính ở trận giao hữu ngày 6/10, Vinicius có 90 phút đáng quên trong màu áo Brazil. Đội bóng Nam Mỹ ghi tới bốn bàn, nhưng ngôi sao 26 tuổi không góp dấu giày vào bất kỳ pha lập công nào. Đáng chú ý, anh gần như biến mất trong thế trận mà Brazil hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Điều khiến người hâm mộ Real Madrid sốt ruột không chỉ nằm ở việc Vinicius không ghi bàn. Những phẩm chất từng khiến anh trở thành một trong những cầu thủ tấn công đáng sợ nhất thế giới cũng không còn được thể hiện rõ ràng.

Vinicius thiếu sự sắc bén trong các pha đi bóng, liên tục thất bại khi đối đầu hậu vệ và không tạo ra được những tình huống bứt tốc quen thuộc. Những bước chạy của cầu thủ Brazil cũng không còn mang đến cảm giác bùng nổ như trước.

Một màn trình diễn kém cỏi trước đối thủ bị đánh giá thấp lập tức làm dấy lên những câu hỏi tại sân Bernabeu. Tình trạng của Vinicius thật sự đáng báo động. Thực tế, Vinicius có khởi đầu mùa giải thiếu ổn định và chưa tìm lại được phiên bản từng khiến loạt hàng thủ châu Âu khiếp sợ.

HLV Jose Mourinho vẫn dành sự bảo vệ cho học trò. HLV người Bồ Đào Nha cho rằng việc Vinicius tìm lại bản năng ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, lịch thi đấu phía trước không cho Real Madrid quá nhiều kiên nhẫn.

Vinicius sa sút đáng báo động.

Tháng 10 mở ra với mật độ thi đấu dày đặc, buộc Mourinho phải nhanh chóng tìm ra bộ khung tối ưu. Những câu hỏi về hậu vệ phải, trung vệ, cặp tiền vệ phòng ngự và đặc biệt là hàng công đang chờ lời giải. Trong đó, bài toán Vinicius có lẽ nan giải nhất.

Real Madrid vẫn cần tốc độ, khả năng tạo đột biến và những pha xử lý khác biệt của cầu thủ Brazil. Nhưng nếu Vinicius tiếp tục chơi dưới sức, Mourinho sẽ phải cân nhắc cách sử dụng anh, thay vì mặc định vị trí đá chính.

Điều đáng lo là Vinicius không chỉ cần cải thiện hiệu suất. Anh cần tìm lại sự tự tin, thứ từng giúp những pha xử lý lắt léo trở thành vũ khí đặc biệt.

Với một cầu thủ từng đóng vai trò then chốt trên hàng công Real Madrid, sự sa sút hiện tại chắc chắn chỉ nên được xem là một giai đoạn khó khăn. Nhưng nếu tình trạng kéo dài, câu hỏi sẽ không còn là "bao giờ Vinicius trở lại?", mà là Mourinho sẽ làm gì nếu ngôi sao Brazil không thể tự tìm lại chính mình?

Một khi Vinicius không sớm tìm lại phong độ, Mourinho sẽ phải đưa ra một quyết định không dễ dàng là buộc phải thay đổi vai trò của ngôi sao người Brazil.