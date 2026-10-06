Cột mốc lịch sử của tuyển Italy sau 95 năm

Esposito chạm cột mốc lịch sử sau 95 năm.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Renato Dall'Ara rạng sáng 6/10, Esposito không có tên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, anh nhanh chóng để lại dấu ấn sau khi được tung vào sân thay Gianluca Scamacca ở phút 55.

Chỉ hơn 30 phút xuất hiện trên sân, tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan tìm được mành lưới đối phương. Phút 87, Esposito ghi bàn thắng thứ ba cho Italy, ấn định chiến thắng 3-1.

Đáng chú ý, pha lập công đưa Esposito chạm một cột mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Italy. Theo dữ liệu của Opta, đây là bàn thắng thứ 7 của chân sút trẻ ở cấp độ đội tuyển trước khi bước sang tuổi 21.

Esposito qua đó trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Italy đạt thành tích này ở độ tuổi nói trên. Người duy nhất làm được trước anh là Giuseppe Meazza, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Italy.

Meazza ghi bàn thứ 7 cho đội tuyển vào ngày 25/1/1931, khi mới 20 tuổi 155 ngày. Kể từ thời điểm đó, phải mất 95 năm mới xuất hiện một cầu thủ Italy khác tái lập cột mốc này.

Bàn thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ vì thế không chỉ giúp Esposito hoàn tất màn trình diễn ấn tượng mà còn đưa tên tuổi anh đứng cạnh một huyền thoại. Ở tuổi còn rất trẻ, Esposito đang cho thấy anh có thể trở thành một trong những niềm hy vọng lớn của Italy trong tương lai.

Chiến thắng 3-1 giúp Italy củng cố vị trí thứ hai tại bảng A với 7 điểm, kém đội đầu bảng Pháp 3 điểm. Bỉ đứng thứ ba với 6 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chưa giành được điểm nào và xếp cuối bảng.