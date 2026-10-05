Áo số 10 về đâu sau khi Messi rời tuyển Argentina

Sau trận giao hữu với Benin vào ngày 7/10, Lionel Messi sẽ chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế trong màu áo Argentina. Chiếc áo số 10 từng gắn với anh trong gần 2 thập kỷ có thể bước vào giai đoạn bỏ ngỏ.

Trước khi Messi có trận chia tay, HLV Lionel Scaloni quyết định không trao số 10 cho bất kỳ cầu thủ nào. Argentina cũng chưa xác định người kế nhiệm Messi sau đó.

“Chúng tôi không bắt buộc phải trao số áo này trong những trận đấu sắp tới, cũng chưa quyết định ai sẽ mặc nó”, Scaloni nói, theo Sports Illustrated.

Số 10 không thể mãi bỏ trống

Trước đây, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) từng muốn loại số 10 khỏi hệ thống số áo thực tế, chỉ lưu trữ để tri ân Diego Maradona. Tuy nhiên, FIFA từ chối đề nghị này trước thềm World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Lý do nằm ở quy định về số áo tại các giải đấu quốc tế. Các đội tuyển phải sử dụng một dãy số liên tục cho đội hình đăng ký, thường bắt đầu từ số 1 và tăng dần theo số lượng cầu thủ. Vì vậy, một đội tuyển không thể tự ý bỏ trống số 10 trong các giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

Lionel Messi đưa ra quyết định rời đội tuyển, dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của chiếc áo số 10. Ảnh: Reuters.

Argentina cuối cùng phải sử dụng số 10 tại World Cup 2002. Ariel Ortega là người được trao chiếc áo từng thuộc về Maradona. Trường hợp của Messi nhiều khả năng cũng diễn biến tương tự.

Argentina có thể không sử dụng số 10 trong một số trận giao hữu phi chính thức. Những trận đấu này có quy định linh hoạt hơn về đăng ký số áo, cho phép AFA để trống số 10 và giữ lại ý nghĩa biểu tượng của chiếc áo.

Song, khi bước vào World Cup, Copa America hoặc các giải đấu chính thức khác, Argentina sẽ vẫn phải giao áo số 10 cho một cầu thủ. Nói cách khác, Argentina có thể bảo vệ số 10 trong các trận giao hữu, nhưng không thể loại bỏ nó trong những giải đấu chính thức, theo FourFourTwo.

Ai có thể kế nhiệm Messi?

Scaloni chưa vội tìm người thay thế Messi về mặt số áo. Tuy nhiên, Argentina cũng có một số lựa chọn, theo Sports Illustrated.

Julián Alvarez là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Tiền đạo 26 tuổi từng cùng Messi vô địch World Cup 2022 và được kỳ vọng gánh thêm trọng trách ghi bàn khi đội tuyển bước vào thời kỳ hậu Messi.

Alvarez hiện mang số 9, nhưng việc chuyển sang số 10 hoàn toàn có thể xảy ra nếu Argentina muốn trao chiếc áo biểu tượng cho một tiền đạo vốn có vị trí quan trọng trong đội tuyển.

Franco Mastantuono cũng là một ứng viên. Tiền vệ trẻ từng khoác số 10 cho Argentina ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, khả năng anh được lựa chọn ngay lập tức không cao, bởi Mastantuono thậm chí không có tên trong danh sách cầu thủ Argentina dự World Cup 2026.

Chiếc áo số 10 gắn liền với sự nghiệp của Messi, tạo ra kỳ vọng cho người kế nhiệm. Ảnh: Adidas.

Trong khi đó, Alexis Mac Allister là một lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn. Anh đang mặc số 10 tại Liverpool và là một trong những thủ lĩnh của Argentina. Với vị trí, kinh nghiệm và vai trò ngày càng lớn trong đội tuyển, Mac Allister có những yếu tố phù hợp để tiếp nhận chiếc áo.

Enzo Fernández cũng nằm trong nhóm cầu thủ có thể được cân nhắc. Tiền vệ này là một trong những trụ cột của Argentina và được xem là nhân tố quan trọng trong đội hình của Scaloni trong nhiều năm tới.

Điểm chung của các ứng viên là chưa đạt đến đẳng cấp như Messi. Khác với trường hợp Lamine Yamal tiếp quản số 10 ở Barcelona sau khi Lionel Messi rời đi, Argentina hiện không có cầu thủ trẻ nào đủ xuất sắc để mặc nhiên trở thành người kế nhiệm.

Vấn đề với Argentina không chỉ là tìm một cầu thủ mặc số 10. Chiếc áo này từng thuộc về Diego Maradona, sau đó gắn với Messi trong gần 20 năm. Messi khoác áo số 10 trong phần lớn sự nghiệp quốc tế và biến nó thành một trong những biểu tượng lớn của bóng đá Argentina. Chính vì thế, người tiếp nhận chiếc áo cũng phải đối mặt với kỳ vọng lớn.

Trong thời gian Messi vắng mặt, Scaloni bắt đầu thử nghiệm cách vận hành đội tuyển mà không có đội trưởng lâu năm. Ông cho rằng Argentina phải tìm cách chơi khác, nhưng vẫn duy trì nền tảng kiểm soát bóng.