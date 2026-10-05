Liverpool bất ngờ muốn giữ Van Dijk, Real Madrid vẫn quyết săn đón

Theo các nguồn tin, Liverpool đã thay đổi quyết định về việc gia hạn hợp đồng với đội trưởng Virgil van Dijk trong bối cảnh Real Madrid đang bày tỏ sự quan tâm.

Tương lai của Van Dijk đang bị đặt dấu hỏi vì anh ấy đã bước vào năm cuối hợp đồng với Liverpool. Trước đây, người ta từng cho rằng Van Dijk sẽ rời Liverpool khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè này, nhưng liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không vẫn còn phải chờ xem.

Trong vài mùa giải gần đây, cầu thủ người Hà Lan đôi khi thi đấu sa sút hơn so với thời kỳ đỉnh cao nhưng Van Dijk đang cho thấy phong độ cao vào đầu mùa giải này.

Điều này một phần là do anh ấy có một người đá cặp đáng tin cậy hơn nhiều là Jeremy Jacquet sau khi Ibrahima Konate gặp khó khăn ở mùa giải trước.

Cùng với đó, nhà báo Pete O'Rourke đưa tin trên Football Insider rằng Van Dijk "có thể gia hạn hợp đồng với Liverpool" và câu lạc bộ "sẵn sàng" ký hợp đồng mới.

Ảnh: Molly Darlington/Action Images/Reuters

Real Madrid rất muốn chiêu mộ Virgil van Dijk

Tuy nhiên, Virgil van Dijk đang nhận được sự quan tâm từ Real Madrid. Tờ Football Insider tiết lộ vào ngày 3/10 rằng Real Madrid đang nhắm đến việc chiêu mộ Van Dijk trong trường hợp anh không ký hợp đồng gia hạn với Liverpool.

Real đã ngưỡng mộ trung vệ này từ lâu và đã lên kế hoạch đưa anh về Bernabeu, và việc anh có sẵn sàng chuyển đến đội bóng mới khiến họ đang hết sức quan tâm.

Về Van Dijk, O'Rourke đã giải thích lý do tại sao Van Dijk có thể là "người làm chủ vận mệnh của chính mình" trong mùa hè này.

“Anh ấy vẫn còn vai trò quan trọng đối với Liverpool. Anh ấy vẫn ra sân thi đấu mỗi tuần và cũng là đội trưởng của câu lạc bộ, vì vậy tôi nghĩ Van Dijk có lẽ đang tự quyết định vận mệnh của mình ở đây. Nếu anh ấy tiếp tục thể hiện tốt cho Liverpool, rất có thể anh ấy sẽ được ký hợp đồng mới và họ có thể xem xét giữ anh ấy lại câu lạc bộ”.

“Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi nghĩ nếu cậu ấy tiếp tục thể hiện phong độ cao, thì Liverpool sẽ muốn ngồi lại và thảo luận về kế hoạch tương lai của cậu ấy”.

“Nhưng như tôi đã nói, cậu ấy là người tự quyết định tương lai của mình, và việc cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè nếu Liverpool không gia hạn hợp đồng có nghĩa là cậu ấy có thể thoải mái lựa chọn nơi mình muốn đến đầu quân tiếp theo trong sự nghiệp”.