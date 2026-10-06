Man United được khuyên chiêu mộ Haaland

Erling Haaland được nhiều đội bóng quan tâm. Ảnh: AFP.

Manchester United được cho là có thể hướng sự chú ý sang các cầu thủ của Manchester City nếu xuất hiện cơ hội trên thị trường chuyển nhượng. Theo Quinton Fortune, những biến động tại sân Etihad có thể mở ra khả năng để “Quỷ đỏ” tiếp cận các ngôi sao đang khoác áo đối thủ cùng thành phố.

Trong những cái tên được Fortune nhắc đến có Nico O'Reilly, Rayan Cherki, Marc Guehi và Elliot Anderson. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là Erling Haaland – tiền đạo đang được xem là một trong những chân sút hàng đầu thế giới.

“Và nếu vẫn còn ai sót lại, tôi sẽ lấy Erling Haaland. Tôi không thể tin mình lại nhắc tất cả những cái tên kia trước Haaland”, Fortune chia sẻ.

Phát biểu này lập tức gây chú ý bởi Haaland đang là nhân tố quan trọng trong đội hình Man City. Trong điều kiện bình thường, khả năng tiền đạo người Na Uy rời Etihad để gia nhập Manchester United gần như không xảy ra.

Haaland gia nhập Man City năm 2022 và nhanh chóng trở thành một trong những cây săn bàn đáng sợ nhất bóng đá châu Âu. Sự xuất hiện của anh giúp hàng công đội bóng áo xanh trở nên đặc biệt nguy hiểm, đồng thời mang đến một đối trọng lớn với Manchester United trong cuộc cạnh tranh tại thành Manchester.

Vì vậy, nếu Haaland thực sự chuyển sang Old Trafford, đây sẽ là một thương vụ có sức ảnh hưởng rất lớn không chỉ về chuyên môn mà còn về yếu tố biểu tượng. Việc một ngôi sao từng khoác áo Man City trực tiếp chuyển sang đại kình địch cùng thành phố chắc chắn sẽ tạo ra sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ hai đội.

Dù vậy, lời đề xuất của Fortune hiện mới dừng ở mức ý tưởng. Chưa có dấu hiệu cho thấy Manchester United đang tiến hành một thương vụ cụ thể dành cho Haaland.

Tuy nhiên trong bóng đá, những biến động trên thị trường chuyển nhượng đôi khi có thể tạo ra những kịch bản khó tưởng tượng. Viễn cảnh Haaland khoác áo Manchester United, dù hiện tại vẫn rất xa vời, chắc chắn là một trong những ý tưởng đủ sức khiến cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thành Manchester trở nên hấp dẫn hơn.