Ứng dụng công nghệ để nâng tầm thể thao thành tích cao

Bất chấp không hoàn thành chỉ tiêu và cả 3 huy chương vàng đều đến ở môn không nằm trong chương trình thi đấu của Olympic 2028, TTVN vẫn tạo nên những phút giây tự hào, những khoảnh khắc vượt lên chính mình tại ASIAD 20. Đó là những tấm huy chương bạc giá trị ở môn boxing, wushu, taekwondo ảo; là những tấm huy chương đồng ở môn điền kinh, rowing, bắn súng... Tuy nhiên, khi sân chơi ASIAD ngày càng cạnh tranh khốc liệt và các nền thể thao thay đổi liên tục, nỗ lực vượt khó tự thân của các huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) Việt Nam chưa đủ để bứt phá.

Tấm huy chương đồng ở nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20 là kết quả đáng ghi nhận. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Kết quả không được như ý tại ASIAD 20 là hệ quả trong thời gian dài TTVN lấy SEA Games làm thước đo, đầu tư dàn trải mà thiếu trọng tâm trọng điểm. Tất nhiên, khi đã đầu tư cơ bản những khâu trên, thành tích thi đấu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Trường hợp các xạ thủ: Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (bắn súng) từng nằm tốp đầu thế giới nội dung súng ngắn nhưng không thể giành huy chương cá nhân ASIAD là những ví dụ. Cũng tại ASIAD, các nhà đương kim vô địch Olympic hay thế giới cũng bị loại ngay từ vòng bảng đầy cay đắng.

Đánh giá về kết quả thi đấu của TTVN tại ASIAD 20, PGS, TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, thực tế TTVN đã có những bước tiến ở ASIAD 20, nhưng sự tiến bộ đó chưa đủ, việc chuyển hóa bước tiến thành huy chương chưa đáp ứng được mong muốn. TTVN có tiến bộ, thể hiện bằng các chỉ số thành tích ở một số môn, nội dung, nhưng việc chuyển hóa quá trình tập luyện thành huy chương vàng chưa tốt. Khi chúng ta tiến bộ, các nước khác cũng tiến và tiến nhanh hơn.

TTVN từng sở hữu những “thần đồng”, những nhà vô địch Olympic trẻ đầy hứa hẹn, nhưng từ tài năng đến VĐV đẳng cấp là cả quá trình đầu tư công phu. Trong quá trình ấy, TTVN vẫn chưa thể giải được bài toán về nâng cao hệ thống y học thể thao, ứng dụng khoa học, công nghệ, dinh dưỡng thể thao, tâm lý thể thao...

Sau ASIAD 20, những việc cần làm ngay của TTVN là sự đầu tư bài bản, có lộ trình, trọng tâm để nâng tầm thành tích tại đấu trường ASIAD và Olympic. Theo PGS, TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, thể thao thành tích cao phải có sự đầu tư nhiều hơn của khoa học kỹ thuật huấn luyện, dinh dưỡng thể thao, tâm lý thể thao... Những vấn đề này ngành thể thao còn nhiều khó khăn. Hiện nay, Việt Nam hầu như chưa đào tạo được bác sĩ thể thao trong nước. Các chuyên gia đào tạo ở nước ngoài trước đây giờ đã đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Lực lượng trẻ hiện tại quá ít, chưa đủ đáp ứng yêu cầu số lượng và chất lượng; chuyên gia chuyên biệt về dinh dưỡng thể thao cũng chưa có. “Giải pháp trước mắt của TTVN sau ASIAD 20 là cần có đánh giá tổng thể. Cần ứng dụng nhiều hơn nữa công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV, tiến tới cạnh tranh thành tích cao ở ASIAD, từng bước tiệm cận thành tích huy chương Olympic”, PGS, TS Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.