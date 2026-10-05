Gấp rút chuẩn bị Lễ phát động 'Mỗi người dân chọn một môn thể thao'

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt chủ trì buổi làm việc

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện các đơn vị thuộc Cục TDTT Việt Nam; Phòng TDTT, Cục Công tác chính trị (X03), Bộ Công an; Phòng TDTT thuộc Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Công ty Vietcontent cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện Vietcontent báo cáo tiến độ triển khai và đề xuất phương án phối hợp giữa các lực lượng. Các thành viên Ban tổ chức tập trung rà soát những nội dung quan trọng như huy động và phân công lực lượng, địa điểm tập kết, phương án di chuyển, trang phục, cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn và truyền thông.

Theo phương án dự kiến, Bộ Công an huy động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các đơn vị cũng trao đổi về việc huy động khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng liên quan, trong đó yêu cầu xác định rõ đầu mối phối hợp, điểm tập kết, cách thức phân bổ và di chuyển để bảo đảm hoạt động đồng bộ.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh lực lượng vũ trang, đông đảo sinh viên, thanh niên, vận động viên và văn nghệ sĩ dự kiến góp mặt.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh sẽ xây dựng phương án huy động sinh viên; Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan sẵn sàng bố trí lực lượng văn nghệ sĩ phục vụ chương trình. Trung ương Đoàn dự kiến huy động đoàn viên, thanh niên và phối hợp với các tỉnh, thành phố tham gia.

Tổng lực lượng tham dự Lễ phát động dự kiến khoảng 10.000-12.000 người. Trước quy mô lớn của chương trình, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt yêu cầu các đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp và khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, đặc biệt là phương án huy động lực lượng, hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn và truyền thông.

Công tác trang phục cũng được yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, chuyên nghiệp. Cán bộ, chiến sĩ sử dụng quân phục theo ngành, trong khi các vận động viên mặc trang phục đặc thù của từng môn thể thao. Trung tâm Huấn luyện Vận động viên cấp cao được giao xây dựng phương án huy động, đưa đón vận động viên và chuẩn bị trang phục đội tuyển.

Đại diện Cục Công tác chính trị (X03) thuộc Bộ Công an; đại diện Phòng Thể dục thể thao thuộc Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu ý kiến

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ đề nghị các phòng chuyên môn tiếp tục hoàn thiện văn bản phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan, sớm thống nhất cụ thể về lực lượng, trang phục cũng như phương án tổ chức.

Theo kế hoạch, Lễ phát động khai mạc lúc 6 giờ 30 phút ngày 10.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Sau lễ khai mạc, các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, thi đấu, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn tập luyện sẽ diễn ra trong ngày 10 và sáng 11.10.

Người dân dự kiến có cơ hội trải nghiệm nhiều môn thể thao như pickleball, bóng rổ, cầu mây, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, Vovinam, yoga, wushu, taekwondo, judo, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy... Các khu vực trải nghiệm có sự tham gia hướng dẫn của vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và chuyên gia.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh các hoạt động thể thao, Ban tổ chức cũng chuẩn bị công tác tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản, sơ cứu và cấp cứu, qua đó hỗ trợ người dân lựa chọn hình thức vận động phù hợp và bảo đảm an toàn khi tập luyện. Lễ phát động dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức hướng tới vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để duy trì tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống.