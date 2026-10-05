Real Madrid nhập cuộc, Chelsea đứng trước nguy cơ mất Alex Scott

Alex Scott vừa có lần đầu đá chính cho đội tuyển Anh tại UEFA Nations League trong chiến thắng trước Croatia. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 2003 sau đó được cho là dính chấn thương đùi và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu đến tháng 12.

Dẫu vậy, chấn thương không làm giảm sự quan tâm của các CLB lớn dành cho Scott. Theo nguồn tin mới nhất, các tuyển trạch viên Real Madrid đã trực tiếp theo dõi cầu thủ này ít nhất ba trận gần đây, trong đó có màn so tài giữa Anh và Croatia.

Alex Scott trở thành mục tiêu được săn đón trên thị trường chuyển nhượng

Đội bóng Hoàng gia được cho là đang cân nhắc đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ nhằm tránh để đối thủ vượt lên trong cuộc đua. Scott gây ấn tượng nhờ khả năng thi đấu đa năng, nền tảng thể lực tốt và tiềm năng phát triển ở tuổi 23.

Chelsea vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất. Câu lạc bộ thành London đã theo dõi tiền vệ này từ trước và có lợi thế nhất định trong quá trình tiếp cận. Thế nhưng, sự xuất hiện của Real Madrid có thể khiến kế hoạch của The Blues gặp thêm trở ngại.

Bản thân Scott còn hợp đồng với Bournemouth đến năm 2028. Về phần Bournemouth, CLB được cho là không có ý định bán tiền vệ người Anh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 và muốn tiếp tục giữ anh trong kế hoạch dài hạn. Dù vậy, khả năng gia hạn hợp đồng mới đang trở nên khó khăn khi ngày càng nhiều đội bóng lớn dành sự quan tâm.

Alex Scott có màn trình diễn tốt trong màu áo tuyển Anh

Liverpool cũng được xem là một ứng viên tiềm năng cho cuộc đua giành lấy chữ ký của tiền vệ sinh năm 2003 và đang có ý định thúc đẩy thương vụ này vào kỳ chuyển nhượng hè năm 2027. Việc thường xuyên có màn trình diễn xuất sắc tại CLB cũng như được trao cơ hội tại đội tuyển Anh giúp giá trị của Scott tiếp tục tăng mạnh.

Chấn thương hiện tại có thể khiến Scott phải tạm xa sân cỏ, nhưng chưa đủ để làm giảm sức hút của tiền vệ trẻ này. Bournemouth vì thế vừa phải tìm phương án thay thế trong thời gian tiền vệ người Anh vắng mặt, vừa tìm cách giữ chân anh trước sức ép từ thị trường chuyển nhượng.